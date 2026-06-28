【小倉2R】今村聖奈が連日の勝利！2.6億円ホース・サンダーバードで抜け出す

6月28日、小倉競馬場で行われた2R・3歳未勝利（芝1800m）は、今村聖奈騎乗の3番人気、サンダーバード（牝3・栗東・武幸四郎）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のブランチアウト（牡3・栗東・太宰啓介）、3着に1番人気のモンロワイヤル（牡3・栗東・牧浦充徳）が入った。勝ちタイムは1:47.2（良）。

【小倉12R】今村聖奈がオークスV以来のJRA勝利…タナスーペルノーバで3馬身半差快勝

藤田晋氏所有の良血馬

今村聖奈騎乗の3番人気、サンダーバードが待望の初勝利を飾り、同騎手は土曜に続く連日の勝利で今年8勝目をマークした。レースでは好位3番手のインをロスなく追走。勝負どころでも内からじわりと前との差を詰めると、直線ではスムーズに外へ持ち出した。追い出されてからは最後までしぶとく脚を伸ばし、ゴール前できっちり抜け出して待望の初白星。今村騎手の落ち着いたレース運びが光る一戦となった。同馬は2023年セレクトセールで2億6000万円（税別）の値が付いた良血馬で、オーナーは藤田晋氏。

サンダーバード 6戦1勝

（牝3・栗東・武幸四郎）

父：エピファネイア

母：サロニカ

母父：ディープインパクト

馬主：藤田晋

生産者：ノーザンファーム