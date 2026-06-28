6月28日、福島競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（牝・芝1200m）は、松山弘平騎乗の1番人気、ジーティーマイカ（牝2・栗東・前川恭子）が快勝した。7馬身差の2着に2番人気のサリードゥ（牝2・美浦・鈴木伸尋）、3着にスペシャルサンクス（牝2・美浦・矢嶋大樹）が入った。勝ちタイムは1:08.4（良）。

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直線は独走、圧巻のパフォーマンス

松山弘平騎乗の1番人気、ジーティーマイカが嬉しいデビューVを飾った。レースではスタートを決めると、行きっぷり良く好位で流れに乗る競馬。道中も手応え十分に追走し、勝負どころでは外目から力強く進出した。直線ではあっという間に先頭へ立つと、そのまま完全な独走態勢。後続をみるみる突き放し、終わってみれば7馬身差の圧勝だった。単勝1番人気の期待に応える堂々たる走り。初戦から強烈なインパクトを残すデビュー戦となった。

ジーティーマイカ 1戦1勝

（牝2・栗東・前川恭子）

父：シスキン

母：ベルカプリ

母父：ダイワメジャー

馬主：田畑利彦

生産者：レイクヴィラファーム