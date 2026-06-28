「思いっきり走ってみたかった」ゴールを捉えスピードアップ！ 走る最中も涙が伝う、ウサギ耳少女の過去／異世界陸上（第1話）
『異世界陸上』（ねこぐち/小学館）第3回【全5回】
【漫画】『異世界陸上』を第1回から読む
ウサギ、ガゼル、ピューマ――独自の進化により、様々な動物の耳としっぽを持つ人種“ケモノ女子”。高い身体能力を持つ彼女らの世界では、陸上の技を競うプロスポーツ“ケモノ女子陸上”が世界中を熱狂させていた。ケモノ女子陸上の世界は弱肉強食！ プロ陸上選手を志望するケモノ女子たちが集う学園でも、陸上の実力だけが重視される――。そんなケモノ女子陸上の門を叩いたのは、現代から転生してきた元陸上選手・ナデコと元陸上コーチ・シュンのふたり。野生動物の力が圧倒するケモノ女子陸上の世界で、果たして現代の陸上技術は通用するのか――!?『天野めぐみはスキだらけ！』の作者・ねこぐち氏が新たに描く異色の陸上物語『異世界陸上』をお届けします。
【漫画】『異世界陸上』を第1回から読む
ウサギ、ガゼル、ピューマ――独自の進化により、様々な動物の耳としっぽを持つ人種“ケモノ女子”。高い身体能力を持つ彼女らの世界では、陸上の技を競うプロスポーツ“ケモノ女子陸上”が世界中を熱狂させていた。ケモノ女子陸上の世界は弱肉強食！ プロ陸上選手を志望するケモノ女子たちが集う学園でも、陸上の実力だけが重視される――。そんなケモノ女子陸上の門を叩いたのは、現代から転生してきた元陸上選手・ナデコと元陸上コーチ・シュンのふたり。野生動物の力が圧倒するケモノ女子陸上の世界で、果たして現代の陸上技術は通用するのか――!?『天野めぐみはスキだらけ！』の作者・ねこぐち氏が新たに描く異色の陸上物語『異世界陸上』をお届けします。