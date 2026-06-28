DJ KOO、妻の誕生日にディズニー最高級ホテルでサプライズ 家族ショット披露に「豪華」「娘さんファインプレー」の声
【モデルプレス＝2026/06/28】TRFのDJ KOOが6月27日、自身のInstagramを更新。妻の誕生日の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】64歳人気DJ「絵になるご家族」娘＆人気キャラと妻の誕生日祝福
DJ KOOは「奥様のお誕生日！ファンタジースプリングスホテルでサプライズバースデー大成功！（当日まで場所は秘密でタクシーに乗ってもらいましたw）」とつづり、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルで妻の誕生日を祝った様子を投稿。「奥さまとは歌舞伎町のディスコで知り合い（ナンパですねw）誕生日をお祝いするのは！今日で43回目！！」と明かしている。
続けて「今回は娘が倍率の激しいグランドシャトーをゲット！！レストラン ラ・リベリュール ではなんとミッキーがお祝いに」と、最上級の客室棟を予約できたことと、宿泊者限定の本格フレンチレストランでの出来事を報告。「奥さまのしあわせそうな笑顔が沢山見れて！最高に素敵なバースデーを家族で過ごしました！！」と喜びをつづり、家族3人とミッキーマウスが並ぶ豪華な4ショットを公開した。さらに特別なデザインのフレームに収められた家族の記念写真も披露し、「感謝とお祝いをこめて ハピバ DO DANCE！！」というメッセージで締めくくっている。
この投稿には「サプライズが豪華」「愛があふれる素敵な家族すぎる」「娘さんファインプレーすぎる」「最高にハッピーな気持ちになる」「ずっと一途に奥様を愛していて理想の旦那様」「絵になるご家族」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】64歳人気DJ「絵になるご家族」娘＆人気キャラと妻の誕生日祝福
◆DJ KOO、妻の誕生日にサプライズ
DJ KOOは「奥様のお誕生日！ファンタジースプリングスホテルでサプライズバースデー大成功！（当日まで場所は秘密でタクシーに乗ってもらいましたw）」とつづり、東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルで妻の誕生日を祝った様子を投稿。「奥さまとは歌舞伎町のディスコで知り合い（ナンパですねw）誕生日をお祝いするのは！今日で43回目！！」と明かしている。
◆DJ KOOの投稿に反響
この投稿には「サプライズが豪華」「愛があふれる素敵な家族すぎる」「娘さんファインプレーすぎる」「最高にハッピーな気持ちになる」「ずっと一途に奥様を愛していて理想の旦那様」「絵になるご家族」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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