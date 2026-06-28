「ピンクの妖精さんみたい」佐久間大介、新CMキャラ就任を報告！ 「可愛すぎる」「めめのめかとおもった」
Snow Manの佐久間大介さんは6月26日、自身のInstagramを更新。新CMキャラクター就任を報告しました。
【写真】佐久間大介、新CMキャラ就任！
佐久間さんは「漫画好きの皆様！！ ぜひ #めちゃコミ で楽しんでください 『たくろう』のお二人ともお写真撮らせていただきました」とM-1王者のお笑いコンビ・たくろうとのスリーショットやピンクの衣装を着た犬と遊ぶ姿も載せています。
この投稿にコメントでは、「新CMキャラクター就任おめでとう」「可愛すぎる」「めの妖精現る」「世界一ピンクが似合う人だね︎︎」「ピンクの妖精さんみたい」「この衣装、佐久間さんしか似合わない」「めめのめかとおもった」「なぜそんなにかわいいの？」との声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】佐久間大介、新CMキャラ就任！
「新CMキャラクター就任おめでとう」佐久間さんは「#めちゃコミック の新CMキャラクターに就任しました 漫画が大好きなので本当に嬉しい！！！！」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。「め」の文字が付いたピンクのニット帽をかぶり、ピンクと水色を基調とした衣装姿を披露しています。
この投稿にコメントでは、「新CMキャラクター就任おめでとう」「可愛すぎる」「めの妖精現る」「世界一ピンクが似合う人だね︎︎」「ピンクの妖精さんみたい」「この衣装、佐久間さんしか似合わない」「めめのめかとおもった」「なぜそんなにかわいいの？」との声が寄せられています。
新CMは7月1日から放送予定5月30日の投稿では、メルカードの新CM撮影オフショットを公開し、ピンク髪のハーフアップに淡いピンク色のシャツや水色のニットベストを合わせたポップな衣装姿を披露している佐久間さん。今回は新たに電子コミック配信サービス「めちゃコミック」の新アンバサダーに就任し、お笑いコンビ・たくろうや久間田琳加さんと共演する新CMは7月1日から放送予定です。
(文:福島 ゆき)