「やばい、泣ける」「まじで熱い」ブラジル戦を前に…森保監督のノートに隠された“秘密”にファン感動「ウルッとしてしまう」【W杯】
日本サッカー協会（JFA）は６月28日、公式Xを更新。日本代表を率いる森保一監督のショットが、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。
JFAは日本国旗と燃えるハートの絵文字を添えて写真を公開。そこには、試合中に熱心にメモを取る姿でもおなじみの森保監督と思われる人物の手と、小さなノートが写っていた。
注目を集めたのは、そのノートの裏表紙だ。角には「日本は、できる。さあ、思い切って行こう」と力強い一文が記されていた。
“森保ノート”の秘密に、SNS上では「やばい、泣ける」「これ発売しましょう！」「いい事書いてある」「特別仕様かな」「まじで熱い」「背面にチカラみなぎる言葉が！」「この１枚でウルッとしてしまう」といった反応が相次いだ。
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）でブラジル代表と対戦する。世界屈指の強豪との大一番を前に、指揮官の思いが垣間見える、ノートに記された知られざるメッセージが明かされた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「チカラみなぎる」JFAが公開した“森保ノート”！ 注目は記された言葉！
JFAは日本国旗と燃えるハートの絵文字を添えて写真を公開。そこには、試合中に熱心にメモを取る姿でもおなじみの森保監督と思われる人物の手と、小さなノートが写っていた。
注目を集めたのは、そのノートの裏表紙だ。角には「日本は、できる。さあ、思い切って行こう」と力強い一文が記されていた。
“森保ノート”の秘密に、SNS上では「やばい、泣ける」「これ発売しましょう！」「いい事書いてある」「特別仕様かな」「まじで熱い」「背面にチカラみなぎる言葉が！」「この１枚でウルッとしてしまう」といった反応が相次いだ。
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）でブラジル代表と対戦する。世界屈指の強豪との大一番を前に、指揮官の思いが垣間見える、ノートに記された知られざるメッセージが明かされた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「チカラみなぎる」JFAが公開した“森保ノート”！ 注目は記された言葉！