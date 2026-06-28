酒井法子、変わらぬ美貌にネット驚き「何歳になっても綺麗すぎる」「のりピー可愛いまま」 『テレ東音楽祭』で名曲2曲披露
きょう28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送されているテレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』に俳優・歌手の酒井法子（55）が出演。ネットではその変わらぬ美しさに反響が寄せられている。
【写真】55歳とは思えない…『テレ東音楽祭』に出演した酒井法子
『伝説ドラマ超名曲メドレー』に登場した酒井は、ドラマ『星の金貨』の主題歌「碧いうさぎ」を手話つきで披露したほか、続けて『アニメ三銃士』の主題歌「夢冒険」も歌唱した。
2曲をパフォーマンスした酒井の姿にSNSでは「碧いうさぎ歌った後に夢冒険歌ったからビックリした」「まさか令和の世に「夢冒険」が聴けるとは思わなかった」「のりピーお美しいし歌声も変わらず」「のりピーお美しいし歌声も変わらず」「何歳になっても綺麗すぎる」「歳をとってものりピー可愛いままなのすごい」「のりピーの夢冒険が聴けてマンモスうれピー！」などの声が寄せられていた。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。今回はSnow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。
【写真】55歳とは思えない…『テレ東音楽祭』に出演した酒井法子
『伝説ドラマ超名曲メドレー』に登場した酒井は、ドラマ『星の金貨』の主題歌「碧いうさぎ」を手話つきで披露したほか、続けて『アニメ三銃士』の主題歌「夢冒険」も歌唱した。
2曲をパフォーマンスした酒井の姿にSNSでは「碧いうさぎ歌った後に夢冒険歌ったからビックリした」「まさか令和の世に「夢冒険」が聴けるとは思わなかった」「のりピーお美しいし歌声も変わらず」「のりピーお美しいし歌声も変わらず」「何歳になっても綺麗すぎる」「歳をとってものりピー可愛いままなのすごい」「のりピーの夢冒険が聴けてマンモスうれピー！」などの声が寄せられていた。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送（※一部事前収録あり）で届ける。今回はSnow Manの深澤辰哉と俳優・松本若菜がMCを務める。