ぼる塾・酒寄希望、第2子女児出産を発表「母子ともに健康です」写真も公開
【モデルプレス＝2026/06/28】4人組お笑いカルテット・ぼる塾の酒寄希望（38）が6月28日、第2子を出産を報告した。
【写真】ぼる塾メンバー、子どもとの2ショット
酒寄は「この前ラヴィット！で田辺さんとはるちゃんが生放送中大すべりしたのを見たのですが、放送後田辺さんから、『わたしとはるちゃんのすべりの効果で酒寄さんのお産もきっとスムーズになったよ！』と連絡がきたとおり無事に女の子が生まれました」とメンバーとのエピソードをつづり、出産を報告。「母子ともに健康です」と明かし、「あんりちゃんがあだ名つけてくれます」とつづり、写真も披露していた。
酒寄は、2019年2月からの産休・育休中はサポートに徹し、2022年11月にステージに復帰。2026年2月11日には、第2子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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◆酒寄希望、第2子を出産を報告
酒寄は「この前ラヴィット！で田辺さんとはるちゃんが生放送中大すべりしたのを見たのですが、放送後田辺さんから、『わたしとはるちゃんのすべりの効果で酒寄さんのお産もきっとスムーズになったよ！』と連絡がきたとおり無事に女の子が生まれました」とメンバーとのエピソードをつづり、出産を報告。「母子ともに健康です」と明かし、「あんりちゃんがあだ名つけてくれます」とつづり、写真も披露していた。
◆酒寄希望、2026年2月に第2子妊娠報告
酒寄は、2019年2月からの産休・育休中はサポートに徹し、2022年11月にステージに復帰。2026年2月11日には、第2子妊娠を発表している。（modelpress編集部）
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