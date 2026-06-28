フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２７日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

この日のゲストは「Ｒ-１グランプリ２０２６」王者の今井らいぱち、同大会ファイナリストのお抹茶、ルシファー吉岡。

ブレーク中のみなみかわは、３人に「本気で売れたいと思っていますか？」と問いかけ。「Ｒ-１の人って大体、理想的にキレイに売れたいっていう願望が強すぎて。もう『本気で売れたい』『何でもかんでもやって売れたい』って奴、少なすぎるんですよ…」と指摘した。

みなみかわは、隣に座るお見送り芸人しんいちのアグレッシブこそがピン芸人の見本だと絶賛。「結局。これが正解なんですよ。年収、もう４０００万…」と話した。

さんまは「え！４０００万？」と驚き。しんいちは「ネットニュースになりましたけども…。まあ、３０００万ぐらいです」と苦笑した。

さんまは「いや、『仕事ほしい！』とか『ないんです…』とか。去年、一昨年ぐらいは言うてたぞ？」と述懐。しんいちは「言うてましたけども。３０００万いきました！本当に」と自身のブレークに胸を張って、さんまを感心させていた。