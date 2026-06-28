20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2005年11月27日掲載「世なおしトーク あれこれ（4）」＞

世間の成分、それは錯誤です。なぜなら常識を規範にしているからです。常識と真理は違います。でも世間は常識も真理も一緒だと丼勘定しています。真理は永久不変のものですが、常識は一夜でひっくり返るものなのです。千数百年続き美徳とされてきた封建主義や軍国主義が昭和20年8月15日を境に悪徳と変じ、それまで悪徳とされてきた自由主義、民主主義が美徳に変わったのです。

もっと分かりやすい例では「男は強く 女は弱い」といういにしえからの常識です。私は生まれてこの方「強い男」と「弱い女」というものを見たことがありません。常識でいう「強い男」と「弱い女」とは「腕力」の差だけを基準にした言葉なのです。真理では「女は精神的にも生理的にもあまり強すぎるので神様が腕力を取り上げ、男は心身ともに弱すぎるため腕力を授けたのです」。

例えば、男は風邪ひとつひいただけで死ぬほど騒ぎ、血を見たら気持ち悪くなる。一方、女は血を見て失神していたら女は務まらない。風邪の頭痛なんぞ生理中の頭痛、腰痛、腹痛に比べたら何のことはない。「女の一生」はすさまじい。小学生高学年から初潮が始まり、月に1度は1週間不快な心身となり、やがて閉経となり「やれうれしや」と思う間もなく更年期障害が死ぬまで続く。でも家事もすれば子育ても仕事もするんです。男には想像もつかない心身の嵐を平然と乗り越え、普段通りに生活しているんです。

中小企業の社長で倒産したからといって首をつって死ぬのは男の社長だけです。倒産して首つり自殺の女社長など、これまで1人もおりません。女は精神的にも生理的にも開き直りという武器のしたたかさがあり、逆に男はガラス細工のように神経質でデリケートで気が小さく生理的にももろいのです。特に見かけは誰が見ても雄々しいたけだけしい荒くれ男のような男であればあるほど、内情はめめしく気が小さい憶病で自己制御ができない情緒過多症のものが多いのです。

その大本の原因は劣等感なのです。劣等感が服をまとっているのが男なのです。銭湯で大きなチンチンを見て降参し、背の高さ、仕事の腕、腕力、財力、知力etc。男は常にさまざまな不安や自己嫌悪や自己不信を抱いているのです。だから力にあこがれるのです。長嶋茂雄、三船敏郎、高倉健、スポーツマンの英雄たち。だから彼らを応援します。その半面、劣等感を逆なでされると逆上します。暴力に及び、そねみ、ねたみ、ひがみ、恨み、揚げ句の果て卑劣な行動に走ります。

一方、女には劣等感はありません。それは女には「でも」と「しかし」という水戸黄門の印籠（いんろう）のような切り札があるからです。貧乳の女は巨乳爆乳の女には「でも頭は悪そう」と切り返し、ブランドずくめの女には「でも売春でもしてるんだ」とつばめ返し。容姿も趣味もよい女には「でも根性は悪そう」と切り捨てる。男と違って決して白旗を揚げることはない。

以上の理由から、男は劣等感や己の弱さをごまかそうとして見下せる女を探し求め可愛いと言い、見上げる女は煙たく憎らしく「ブス」と言うのです。だから女はブリッコしてバカを装うのです。

そして男はいつもだまされる、「女はか弱い可愛いと」。故に「弱い女」とは弱い男たちの「かくあらまほし」という願望がつくり出したこの世に実在しない空想の動物だったのです。おあいにくさまですねえ。