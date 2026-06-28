木下グループ所属のフィギュアスケーター三浦璃来（24）と木原龍一（33）は6月24日、ライフスタイル誌『家庭画報』公式Instagramに登場し、浴衣姿の2ショットを公開した。7月1日発売の『家庭画報』2026年8月号では、「りくりゅう 夏のゆかた遊び」と題した特集を掲載。投稿では、2人それぞれが5種類の浴衣をまとい、日本の夏ならではの装いを楽しむ姿が紹介されている。

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公開された写真では、木原が紺と白の大胆なアルファベット柄の浴衣に淡い帯を合わせ、三浦は白地にグリーンと黄色の葉柄が映える浴衣姿を披露している。海を思わせる淡い背景の前で、2人は少し上を見上げるように笑顔を浮かべ、リンク上とは違う柔らかな夏の空気をまとっている。

【画像】浴衣姿で笑顔を見せる三浦と木原（画像は家庭画報公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「お二人の、浴衣姿、なんて素敵なんでしょうー」「かわいー ABC浴衣、今年流行る～」「冬のイメージの2人が浴衣で夏の姿も見れて新鮮でかわいい」「爽やか！ステキなコーディネートですね。よくお似合いです」といった声が寄せられている。