阪神は２８日の広島戦（マツダ）に１２―３で大勝。猛虎打線が大爆発し、連敗を２で止めた。

初回、森下のリーグトップとなる１７号２ランで先制。さらに１点ビハインドとなった６回には１６試合ぶりとなる佐藤の一発が飛び出した。先頭で打席を迎えると、鯉先発・岡本の初球のワンシームを完璧に捉えた。

打った瞬間の打球は高々と舞い上がり、右翼席へ突き刺さった。ゆっくりとダイヤモンドを一周し、ベンチのナインとハイタッチ。同点の１６号ソロを放った虎の背番号８は「しっかり準備することだけはやっていたので。久しぶりに打ててよかったです」と汗をぬぐった。

主砲の一発で勢いに乗った猛虎打線は７回にも一死一、二塁から中野、森下の連続適時打で３点を追加。さらに９回には打者一巡の猛攻で６点を奪い突き放した。

先発・高橋は６回９７球を投げて８安打３失点も２リーグ制後、球団初の開幕１０連勝。２回、佐々木の同点ソロを浴びるなど高く浮いた球を痛打される場面もあったが、１４０キロ後半の直球に鋭いカットボールを織り交ぜ要所を締めた。

藤川球児監督（４５）は「高橋に勝負の運が向いてくれたのはすごいうれしい」と笑顔を見せつつ、「点を取っては取られる展開が続いているので、この課題はチームとして解決していかなければならない」と冷静に振り返った。

投打がかみ合い、敵地で快勝を収めた猛虎軍。この勢いのまま狢膾セ瓩ら抜け出したい。