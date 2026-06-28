北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は27日（日本時間28日）、1次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメント（T）に進出する32チームが出揃った。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」は突破した32国の独特なグラフィックを公開したが、癖のあるラインナップにツッコミが殺到した。

日本は…侍？ ドイツは……？

1次リーグはJ組のアルジェリア―オーストリア戦をもって全日程が終了。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」サッカー専門Xは「32強が決まった」と記し、32か国をイメージした独特なグラフィックを公開した。

日本は青い兜を被った侍、オーストラリアはカンガルー、スペインは闘牛とここまでは分かりやすい。ブラジルはペット大国と呼ばれることもあるため犬、メキシコは大会序盤サポーターと一緒に歩くことでSNSで話題になったアヒルなど、パッとしたイメージではなかなか出てこないものも多い。

さらに、ドイツは多くの作曲家を輩出しているからか、なんと顔がついた楽器だった。

日本や海外のファンも独特すぎる画像に思わずツッコミ。様々な反響が書き込まれた。

「ドイツのやつは一体なに？」

「アヒルって」

「サメはどこの国？ カーボベルデ？」

「アーティストを雇う金もないのか？」

「才能あるグラフィックデザイナーがたくさんいるはずなのに、なんでAIなんて使うんだ」

「ドイツはマジで何なの？」

「なんでカナダはシカ？」

「メキシコのアヒルめっちゃ可愛い」

「日本どこだ？サムライか？」

日本は29日（同30日）の決勝T1回戦でブラジルと対戦する。



（THE ANSWER編集部）