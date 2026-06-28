≠MEが、本日6月28日（日）に12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」発売記念スペシャルリリースイベントをイオンモール幕張新都心 豊砂公園で開催した。

◆ライブ写真

6月24日(水)に本作両A面シングルををリリースした彼女たち。「愛くださいませ」は5月16日(土)に開催されたアリーナツアー兵庫公演での初披露後に、メンバーである永田詩央里の目のハイライトが消えるパフォーマンスが話題となり、以降SNSで「#くださいませチャレンジ」として注目を集めている。また、現在放送中の≠ME主演連続ドラマ、日本テレビ『ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？』の主題歌である「ここでファーストキッス」もドラマとあわせて盛り上がりを見せている。

ミニライブでは「Overture」とともに≠MEメンバーが登場。1曲目には、表題曲の1つであり重く深い愛を歌った“恋より上の究極呪縛ソング”「愛くださいませ」を披露。

MCでは冨田菜々風が「今日はちょっと天気が怪しくて、始まる前からドキドキしていたんですが、こうやってリリースイベントを開催することができて本当に良かったです。皆さん、お集まりいただき本当にありがとうございます！」と開催を喜んだ。

「夏が来たから」「きゅんかわ人生」、そしてもう1つの表題曲「ここでファーストキッス」などを含む計6曲を披露。

尾木波菜が「みなさん盛り上がっていただいていますが、まだ物足りないんじゃないですか！？」と煽ると、鈴木瞳美が「12th両A面シングルのカップリング曲を披露させていただきます！この楽曲は、儚い、もどかしい恋心を夏のきらめきに乗せて歌った青春ソングとなっています！ぜひ一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです！」と呼びかけると、大歓声のなか12th両A面シングルのカップリング楽曲「Summer haze」を披露した。

最後は蟹沢萌子が「今日は集まってくださり、あらためて本当にありがとうございます！ただ今開催中の＜≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」＞が残すところ 7月17日(金)、7月18日(土)の横浜アリーナ公演のみとなります！今日初めて≠MEを見に来てくださった方も、ぜひコンサートでもお待ちしております！そして6月24日(水)に12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」をリリースしましたが、本日のリリースイベントで収録曲を皆さまの前で披露することができてとっても嬉しいです！3曲とも色が違っていて、たくさん≠MEを好きになっていただけたらと思います。皆さんに3曲とも楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！」と挨拶し、ミニライブを終えた。

©YOANI/KING RECORDS

■セットリスト M-1 愛くださいませ

M-2 夏が来たから

M-3 クルクルかき氷

M-4 きゅんかわ人生

M-5 ラストチャンス、ラストダンス

M-6 ここでファーストキッス

M-7 Summer haze ■ 12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」発売記念スペシャルリリースイベント 実施概要

■日程・時間：2026年6月28日(日)【ミニライブ】14:00〜14:30

■会場：千葉県 イオンモール幕張新都心 豊砂公園 (千葉市美浜区豊砂１−１２)

■出演メンバー

尾木波菜・落合希来里・蟹沢萌子・河口夏音・川中子奈月心・櫻井もも・鈴木瞳美・谷崎早耶・冨田菜々風・永田詩央里・本田珠由記

■≠ME新メンバーオーディション

応募期間：2026年6月26日(金)19:00 〜 2026年7月26日(日)23:59まで

オーディション特設サイト：https://not-equal-me.jp/feature/specialsite_memberaudition

■＜≠ME アリーナツアー2026「喝采パレード」＞

2026年5月4日(月・祝) 東京都・東京ガーデンシアター

2026年5月16日(土) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール

2026年5月30日(土) 広島県・広島サンプラザホール

2026年6月27日(土) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2026年7月17日(金)、18日(土) 神奈川県・横浜アリーナ

■ライブ情報

＜Japan Expo Paris 2026＞

2026年7月10日(金)、11日(土) パリ・ノールヴィルパント展示会場 ＜TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」

2026年8月1日(土)東京都・お台場&青海周辺エリア ＜LuckyFes’26＞

2026年8月8日(土)茨城県・国営ひたち海浜公園 ＜FEST. INAZUMA 2026＞

2026年9月20日(日) 滋賀県・烏丸半島芝生広場

■12th両A面シングル「愛くださいませ/ここでファーストキッス」

2026年6月24日(水)発売

商品概要 https://not-equal-me.kingrecords.co.jp/topics/cd/000535.html#000535

関連リンク ◆≠ME オフィシャルサイト

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