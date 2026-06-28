ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は、28日の第12Rで優勝戦が行われた。予選トップ通過から準優を逃げ切って優勝戦の絶好枠を手にした吉田拡郎（44＝岡山）が、ファイナルもコンマ08のトップスタートから力強く逃走。2014年7月21日のまるがめオーシャンカップ以来、11年11カ月ぶりのSG制覇を飾った。3カドに引いて外を握った遠藤エミが2着。バックで桐生順平に伸び勝った馬場貴也が3着に入った。

気迫の快ショットで2度目の栄冠に輝いた。優勝戦は遠藤が展示航走同様にカド3コースに引き、枠なり2対4の隊形に。吉田拡はコンマ08のトップスタートを切ると、他の攻撃を封じてVゴールを駆け抜けた。「馬場ちゃんにはやられないように、差されないようなターンをした。返りも良く、1マークで結構離せたので優勝したと思った。うれしいのとホッとしたので半々ですね」と笑顔を浮かべる。

今節の初戦（3着）はチルト3度から始動して、2戦目以降からセッティングを一変したことが奏功。トップクラスの足に変貌を遂げ、頂点まで一気に駆け上がった。予選トップ通過でも内面ではいろいろな思いが駆け巡っていた。「正直苦しかった。考えれば考えるほど震えてくる。凄い重圧だったけど、乗り越えられて、また少し強くなれる」とシリーズ中の心境を吐露。SGの大舞台で相当なプレッシャーに打ち勝ち、大仕事を成し遂げたことで自信を深め、今後の進化につなげるきっかけをつかんだようだ。

近年のSG戦線では準優がカベになって歯がゆい思いもした。「ちょっと長かったですね。自信を失いかけていた時期もあったので。（約）12年長かったけど、長男にはまだ僕のSG優勝を見せていなかったので、うれしい」と感慨深く振り返った。

今回の優勝で賞金ランクは4位にジャンプアップ。年末のグランプリ（12月15〜20日、大村）も見据えつつ、後半戦もスピード全開の走りへ。

「SGを走れる限り、毎年グランプリというのは目標に掲げている。今年は現実味を帯びてきたので、グランプリを獲りたい」と力を込める。

次のSG舞台はオーシャンカップ（7月28日〜8月2日、びわこ）。新たな勲章を手にした実力派が屈指の攻撃力を発揮して、快進撃を続けていく。

◇吉田 拡郎（よしだ・かくろう）1982年（昭57）4月18日生まれ、岡山県出身の44歳。岡山支部。90期。2002年5月10日、児島でデビュー。14年4月14日の大村62周年記念でG1初優勝。通算成績は5944戦1738勝。246優出64V（うちSG2V、G1は5V、G2は4V）。同期に石野貴之、赤坂俊輔、宇野弥生ら。1メートル69。血液型B。