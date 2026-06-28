なんとなく愛犬を撮影していた飼い主さん。すると、目の前でワンコがオナラをして……。想定外なまさかの反応がSNSに投稿されると、記事執筆時点で再生数が62万回を突破！コメント欄には「可愛すぎですね♡」「なかなか派手ですなぁw」といった声が寄せられました！

【動画：なんとなく撮影していた大型犬が『オナラ』をした結果→思ってたのと違う『まさかの反応』】

のんびりくつろぎ時間に…

Instagramアカウント「ごーぱる(@gopall_den)」さまは、ゴールデンレトリバーの「ごー」ちゃんと「ぱーる」ちゃんの愉快で可愛らしい日常が不定期に更新されています。

この日はのんびり床に伏せながらくつろいでいたというわんちゃん。しかし、この直後、予想もしなかった出来事が起こるのです。それは……

自分のオナラにびっくり！

突如、おしりから「ブッ」という音が……！さらに--

なんと「ブッ、ブブッ」とオナラが三連発！これにはわんちゃんも「え？なに？」と驚いた様子で自分のおしりを振り返っていたとか（笑）

その後もしばらく「なんか音が聞こえた」と言いたげな表情で、自分のおしりを見つめていたというわんちゃん。

自分のおしりの匂いをチェックする様子を見せた後は、ちょっぴり落ち込んだ様子で俯く様子も見せたとか！……臭かったのかな？

可愛らしい反応がSNSで話題に

さらに、おしりだけでなく、他の部位も匂いチェックしていたというわんちゃん。

しかし、その後は気にする素振りもなく、のんびりとあくびを1つ。眠そうに口をくちゃくちゃと動かしていたそうですよ！

そんなわんちゃんのオナラに対するリアクションは、Instagramで62万回以上再生されるほど話題に！コメント欄には「自分から出たのにびっくりしてますね(笑)かわよ…」「びっくりの仕方が可愛すぎます！」「何回見ても楽しいです♡」といった声が寄せられました。

そんな可愛らしい反応を見せてくれたわんちゃんたちの様子は、Instagramアカウント「ごーぱる(@gopall_den)」さまで紹介されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ごーぱる(@gopall_den)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。