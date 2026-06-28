愛犬と一緒に食事ができる飲食店へ、2匹のポメラニアンさんと飲食店を訪れたという飼い主さん。伝票に施された店員さんの『粋な計らい』が話題になっているのです。

思わず頬が緩んでしまう、素敵なエピソードは記事執筆時点で61万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：飲食店に犬を連れて行った結果→ふと『伝票』を見てみると…店員さんによる『粋な計らい』】

犬と入れる飲食店を訪れた結果→伝票を見たら…

Xアカウント『@shishimaru440_C』に投稿されたのは、飲食店での素敵なエピソード。

この日、飼い主さんはポメラニアン「ししまる」くんと「らんまる」くんと共に愛犬同伴OKの飲食店を訪れたのだといいます。

店員さんの『粋な計らい』に絶賛の嵐

席へ案内された後、何気なく目に入った『伝票』。店員さんの粋な計らいに思わず嬉しくなってしまったのだそう。

伝票にはテーブルナンバー等の項目があり、そこには手書きで『2』名様、そしてその下には『ポメ 2』と書かれていたのだそう。

ししまるくん、らんまるくんもちゃんと『お客さんの一員』としてカウントされていたこと、わざわざ『ポメ』と表記されていること…ワンコ愛に溢れた素敵な対応をしてくれたのだとか。

お食事メニューには、ワンコ専用のものもあり、ししまるくんとらんまるくんも『お客さん』としてお行儀よく食事を楽しんだようです。

『店内に入れてもらって、人数として数えてくれてとっても素敵な対応でした』と、飼い主さん。店員さんのさり気ない、でも愛が詰まった粋な計らいは多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「お客様の一員」「ポメ2名様って最高に嬉しいやつだ」「ちゃんとお客さんにカウントしてもらえて嬉しいねぇ」「嬉しいやつ！」などのコメントが寄せられています。

ふわふわのポメラニアンコンビ

元気いっぱいで暴れん坊なししまるくん、元保護犬のらんまるくんはとっても仲良しなポメラニアンコンビ。

飼い主さんと共にさまざまな場所にお出かけしたり、ドッグランで駆け回ったりとのびのびと暮らしているのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、自分たちらしく幸せに過ごすししまるくん、らんまるくんの日常は日々ポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@shishimaru440_C」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。