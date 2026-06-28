「むしろブラジルのほうが日本を警戒すべきだろう」英国人記者が森保ジャパンに太鼓判！「今の日本の強みは…」【W杯】
現地６月29日に開催される北中米ワールドカップのラウンド32で、日本代表は強豪ブラジル代表と対戦する。
私は今大会、３月に親善試合でイングランド代表を１−０で下した日本に注目している。今では「日本のサポーターは試合後にスタジアムを清掃する」という話題以上に、日本の実力そのものが世界から注目を集めている。
今回の日本対ブラジルは、ラウンド32屈指の好カードと言っていいだろう。だからこそ、この対戦が大会の早い段階で実現してしまったことを少し残念に感じている。
以前なら日本はブラジルと対戦する際、常に自分たちを「圧倒的な弱者」と位置づけていたように感じるが、もはやそう考える必要はない。もちろんブラジルに敬意を払うべきだが、畏怖する必要はない。かつてはそうだったかもしれないが、時代は変わった。
今の日本は、フランスやスペインやブラジルのような世界トップレベルの国々と対等に渡り合えるチームだ。むしろブラジルのほうが日本を警戒すべきだろう。プレッシャーを感じているのはブラジルなのではないか。
ブラジルはサッカー界で最も多くの栄冠を手にしてきた国であり、日本のような新興勢力に敗れることは許されない。一方、日本はまだサッカーの歴史という面では伝統国に及ばないものの、競技レベルでは確実にその差を縮めている。
ブラジルはカルロ・アンチェロッティ監督のもとで再建を進めているが、このチームは過去の偉大なブラジル代表とは異なる。南米予選での苦戦も、その事実を物語っている。かつてのような絶対的な威圧感は薄れつつある。
もちろん、ブラジルには優れた選手が揃っている。しかし、日本が必要以上に恐れる理由は見当たらない。勝負の行方を決めるのは個々のネームバリューではなく、チームとしての完成度だ。
三笘薫、南野拓実、遠藤航といった主力を欠きながらもW杯で戦えているのは、このチームの層の厚さを示している。彼らの不在は痛手だが、その穴を埋められる選手たちがいる。実際、ここまでの戦いでも組織力と結束力を示してきた。
特定のスター選手に依存するチームではない。誰かが欠けても別の誰かが台頭する。それが今の日本の強みだ。
今こそ日本がブラジルと真正面から戦い、その実力を世界に示す時だ。日本はワールドカップ制覇まで100年も待つ必要はない。今回のブラジルとの一戦は、日本サッカーがさらに新たなステージへ進むための試金石となるだろう。
文●スティーブ・マッケンジー（サッカーダイジェスト・ヨーロッパ）
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
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私は今大会、３月に親善試合でイングランド代表を１−０で下した日本に注目している。今では「日本のサポーターは試合後にスタジアムを清掃する」という話題以上に、日本の実力そのものが世界から注目を集めている。
今回の日本対ブラジルは、ラウンド32屈指の好カードと言っていいだろう。だからこそ、この対戦が大会の早い段階で実現してしまったことを少し残念に感じている。
今の日本は、フランスやスペインやブラジルのような世界トップレベルの国々と対等に渡り合えるチームだ。むしろブラジルのほうが日本を警戒すべきだろう。プレッシャーを感じているのはブラジルなのではないか。
ブラジルはサッカー界で最も多くの栄冠を手にしてきた国であり、日本のような新興勢力に敗れることは許されない。一方、日本はまだサッカーの歴史という面では伝統国に及ばないものの、競技レベルでは確実にその差を縮めている。
ブラジルはカルロ・アンチェロッティ監督のもとで再建を進めているが、このチームは過去の偉大なブラジル代表とは異なる。南米予選での苦戦も、その事実を物語っている。かつてのような絶対的な威圧感は薄れつつある。
もちろん、ブラジルには優れた選手が揃っている。しかし、日本が必要以上に恐れる理由は見当たらない。勝負の行方を決めるのは個々のネームバリューではなく、チームとしての完成度だ。
三笘薫、南野拓実、遠藤航といった主力を欠きながらもW杯で戦えているのは、このチームの層の厚さを示している。彼らの不在は痛手だが、その穴を埋められる選手たちがいる。実際、ここまでの戦いでも組織力と結束力を示してきた。
特定のスター選手に依存するチームではない。誰かが欠けても別の誰かが台頭する。それが今の日本の強みだ。
今こそ日本がブラジルと真正面から戦い、その実力を世界に示す時だ。日本はワールドカップ制覇まで100年も待つ必要はない。今回のブラジルとの一戦は、日本サッカーがさらに新たなステージへ進むための試金石となるだろう。
文●スティーブ・マッケンジー（サッカーダイジェスト・ヨーロッパ）
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
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