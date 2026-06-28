【福島2R】ウインビギニングが待望の初勝利！6戦連続2着に終止符

6月28日、福島競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1700m）は、松山弘平騎乗の1番人気、ウインビギニング（牡3・美浦・上原博之）が勝利した。ハナ差の2着にチェイサー（牡3・美浦・相沢郁）、3着にカシマライフウ（牡3・美浦・伊藤伸一）が入った。勝ちタイムは1:46.0（良）。

2番人気で三浦皇成騎乗、イトシサ（牡3・美浦・田中博康）は、4着敗退。

断然人気に応えゴール前で競り勝つ

松山弘平騎乗の1番人気、ウインビギニングが待望の初勝利を飾った。デビュー10戦目で掴んだ嬉しい初白星。近6戦は2着が続く惜敗続きだったが、長いトンネルに終止符を打った。レースでは直線で2着馬との激しいマッチレースに。ゴール前まで一進一退の攻防が続き、「また2着か」と思われるような場面もあったが、最後の最後でグッとひと伸び。測ったように競り勝ち、単勝1.5倍の支持に応えた。

ウインビギニング 10戦1勝

（牡3・美浦・上原博之）

父：ニューイヤーズデイ

母：キネオダンサー

母父：ディープインパクト

馬主：ウイン

生産者：広田牧場