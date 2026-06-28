田中れいな、色白美脚際立つミニスカ＆オフショルコーデに反響「お人形みたい」「脚の長さ異次元」
【モデルプレス＝2026/06/28】元モーニング娘。の田中れいなが6月27日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のオフショルダーのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳元モー娘。「肌本当に白い」美脚＆胸元開放のミニ丈コーデ
田中はAMEBAの「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」（毎週金曜よる7時〜）の視聴者への感謝の言葉とともに、ソロショットを複数枚投稿。「てか最近 会う人に 『肌 白っ？！』って言われる」とつづり、色白の長くほっそりとした脚とほっそりとした肩とデコルテのラインが際立つ、オフショルダーミニワンピース姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「肌本当に白い」「お人形みたい」「脚の長さ異次元」「コーディネートめちゃくちゃお洒落」「ポニテすごく可愛い」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】36歳元モー娘。「肌本当に白い」美脚＆胸元開放のミニ丈コーデ
◆田中れいな、美脚＆美肩際立つコーディネート披露
田中はAMEBAの「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」（毎週金曜よる7時〜）の視聴者への感謝の言葉とともに、ソロショットを複数枚投稿。「てか最近 会う人に 『肌 白っ？！』って言われる」とつづり、色白の長くほっそりとした脚とほっそりとした肩とデコルテのラインが際立つ、オフショルダーミニワンピース姿を披露している。
◆田中の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「肌本当に白い」「お人形みたい」「脚の長さ異次元」「コーディネートめちゃくちゃお洒落」「ポニテすごく可愛い」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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