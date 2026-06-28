【本田紗来＆中川紅葉】水着を着て、夏を満喫♡ 夏旅にぴったりな＜リゾートスポット＞もCHECK

今年の夏は、去年よりもっと充実させたい♡ 今回は、本田紗来＆中川紅葉が、夏旅にぴったりなリゾートを満喫する様子をお届けします。水着姿で思いっきり楽しむ2人を見れば、きっとあなたも夏のお出かけに行きたくなるはず♡ ぜひ、この夏の予定を立てる参考にしてみてね。

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30°C超えの夏日を狙って始まった私たちのプール開き。

実はプールで泳ぎたいわけじゃないし、なんなら日焼けだってしたくない。だけど、水着を着ないで夏を満喫したなんて言えないもん！

最近買った映え小物とともに、プールサイドをてくてく、おさんぽ。お互い写真を撮りあったり、 キラキラ光るプールを眺めながら過ごす楽しい時間。

私たちが欲しかったのは、泳ぐ理由じゃなくて“夏らしい思い出”なのだ。

〈右・本田紗来〉タンクビキニ 5,819円、レーススイムウエアパンツ（ビキニトップス、ビキニボトムつき）7,909円／ともにSEA DRESS 花柄バブーシュカ 1,890円／NADIA FLORES EN EL CORAZON サングラス 3,960円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）サンダル 12,100円／メリッサ（メリッサ シューズ ジャパン）シュシュ／スタイリスト私物〈左・中川紅葉〉パフスリーブスイムウエアトップス 23,100円／salinas（フリド メール）ドット柄スイムウエア（ビキニトップスつき）17,600円／TINA: JOJUN ヘアピン 1,100円／アネモネ（サンポークリエイト）サンダル 8,800円／メリッサ（メリッサ シューズ ジャパン）サングラス／スタイリスト私物

INFORMATION

KIYAZA RESORT鎌倉

海辺のリラックスしたムードを楽しめる全4部屋のゲストハウス型リゾート。開放的なテラスには観賞用として、プールが設置されており、夜にはライトアップを楽しめます。

海まで歩いて2分という夏旅にぴったりな立地が魅力。

住：神奈川県鎌倉市材木座5-5-13-1

☎：050-1263-6038

HP：https://kiyaza-kamakura.jp

※屋外プールの利用は期間限定。