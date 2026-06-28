【本田紗来＆中川紅葉】水着を着て、夏を満喫♡ 夏旅にぴったりな＜リゾートスポット＞もCHECK
今年の夏は、去年よりもっと充実させたい♡ 今回は、本田紗来＆中川紅葉が、夏旅にぴったりなリゾートを満喫する様子をお届けします。水着姿で思いっきり楽しむ2人を見れば、きっとあなたも夏のお出かけに行きたくなるはず♡ ぜひ、この夏の予定を立てる参考にしてみてね。
summer SCHEDULEァД廖璽襪膿綯紂着ちゃう？
30°C超えの夏日を狙って始まった私たちのプール開き。
実はプールで泳ぎたいわけじゃないし、なんなら日焼けだってしたくない。だけど、水着を着ないで夏を満喫したなんて言えないもん！
最近買った映え小物とともに、プールサイドをてくてく、おさんぽ。お互い写真を撮りあったり、 キラキラ光るプールを眺めながら過ごす楽しい時間。
私たちが欲しかったのは、泳ぐ理由じゃなくて“夏らしい思い出”なのだ。
KIYAZA RESORT鎌倉
海辺のリラックスしたムードを楽しめる全4部屋のゲストハウス型リゾート。開放的なテラスには観賞用として、プールが設置されており、夜にはライトアップを楽しめます。
海まで歩いて2分という夏旅にぴったりな立地が魅力。
住：神奈川県鎌倉市材木座5-5-13-1
☎：050-1263-6038
HP：https://kiyaza-kamakura.jp
※屋外プールの利用は期間限定。
みんなの夏やりたいことリスト
あゆかさん（インフルエンサー・20才）
「水着は着たいけどできるだけ日焼けはしたくない（笑）。だからホテルのおしゃれなナイトプール探してます♡」
伊藤真由さん（インフルエンサー・22才）
「立川にあるソラノホテルのインフィニティプールの眺めが絶景でした！プ ールに入って写真を撮ると映えます♡」
Mahiroさん（アパレルスタッフ・22才）
「可愛いデザインが多いので水着マニアです。だから旅行の荷物の半分が水着説♡ ビーチがある旅先では1日に何回も着替えます。普段着れないから、ここぞって感じで！」
中野空さん（会社員・25才）
「とりあえず、夏の旅行が決まったら水着をネットで探すのがお決まり！1〜2回しか着ないから新品同然なのに、それでも毎年新しいのが欲しくなるんですよね」
吉川理沙さん（会社員・25才）
「毎年、水着へのカウントダウンでこの時期からダイエットを始めます」
あゆかさん（大学4年）
「旅行に行くときは、映える水着の写真を撮りたくて絶対プールつきのホテルにします。アップはしないけど思い出に♪」
撮影／今城純 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／本田紗来、中川紅葉（ともに本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来