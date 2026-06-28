シンガー・ソングライターの槇原敬之（57）が28日、自身のX（旧ツイッター）を通じて、20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ 本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。

「美輪明宏さんのご逝去に、心よりお悔やみ申し上げます」と悼み、「お会いするたびに温かくハグをしてくださり、『良いことがたくさんありますように！』と声をかけてくださったことを、今でも忘れることができません」と思い出を回顧。

「日本のシンガーソングライターの草分けでもある美輪さんが『ヨイトマケの唄』に描いた深く美しい愛の世界は、これからも多くの人の心に生き続けることでしょう」と願いをつづり、「心よりご冥福をお祈りいたします」と結んだ。

槇原は2003年のツアーで、美輪さんが1965年に発表した「ヨイトマケの唄」を歌った。自身の公演で他のアーティストの作品を歌ったのは初めてで、05年9月にはカバーアルバム「Listen To The Music 2」で同曲をカバー。「ヨイトマケの唄」がきっかけとなったカバーアルバムについて、槇原は当時「これは（カバーを）やっとかなきゃと思うようになった。僕がその歌を聴いて本当に生きていきたいな、とか、これを誰かに聴かせたいと思う気持ちを、リスナーの方にも持ってもらいたい」と思いを語っていた。