ＪＲＡの年間プロモーションキャラクターを務める俳優の竹内涼真（３３）が２８日、函館競馬場で行われた「函館記念」の表彰式プレゼンターとして登場。全レース終了後にはパドックでトークショーを行った。

ＭＣのたくろうに函館記念について聞かれ、「めちゃくちゃ楽しかったし、すばらしいレースでした」と感想を述べた。ただ、馬券に関しては「いっぱい買って、大負けしました。マジ、大負けです」と悔しそうな表情を見せた。

現在、北中米で開催されているサッカーのＦＩＦＡワールドカップで日本テレビ系のスペシャルナビゲーターを努めており、日本代表のグループリーグＦ組の試合が行われたアメリカのダラス、メキシコのモンテレイの現地でリポート。２５日（日本時間２６日）のスウェーデン戦では試合後に板倉滉らにインタビューをしており、そこから日本へ戻り函館へと移動してきた。

「現地はお祭りで盛り上がっているのですけど、メキシコのモンテレイは暑すぎて僕は二度と行きたくないです。町の温度計は４６度ですよ。函館はすごく生きやすい気温です」とファンを笑わせた。たくろうに日本代表の見どころを聞かれて、「見どころなんて、説明しなくても分かるはずです。（決勝トーナメントの１回戦で）ブラジルに勝たないといけない。それだけです。お願いします。みなさん、一緒に応援しましょう。ヒューストンにエールをおくりましょう」と、函館に詰めかけたファンに熱い気持ちを伝えた。