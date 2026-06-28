優雅なオープンエアを堪能する4人乗りGTが進化

マセラティは2026年6月18日（現地時間）、大幅改良を遂げた新型「グランカブリオ（GranCabrio）」をイタリアで発表しました。

グランカブリオに加え、クーペの「グラントゥーリズモ」、SUVの「グレカーレ」も同時に刷新されました。

【画像】超カッコイイ！ これが全長4.9m級の新型「“4人乗り”オープンカー」です！ 画像で見る（21枚）

発表は、ブランドの象徴であるトライデント（三叉の槍）のロゴ誕生100周年の節目に行われました。マセラティはこの新世代レンジを、ラグジュアリーセグメントでのブランドのポジションを強化する戦略的アップデートと位置づけています。

グランカブリオは、グラントゥーリズモと並行して開発されたオープントップモデルです。クーペの持ち味をオープンエアの体験へと昇華させ、大人4人が快適に過ごせる実用的な居住空間を確保した本格的な4人乗り仕様となっています。

ボディサイズは、全長4969mm×全幅1957mm×全高1363mm（トロフェオ値）、ホイールベースは2929mmで、4人乗り仕様となっています。

最大のトピックはエクステリアの刷新です。フロントエンドを新設計し、より水平基調で鋭い“シャークノーズ”アーキテクチャーを採用しました。

このデザイン言語は、サーキット専用の「MC Xtrema（エムシー エクストレーマ）」で試み、公道仕様の「GT2 Stradale（GT2ストラダーレ）」や「MC PURA（エムシー ピュラ）」で洗練されたものです。

フロントまわりには、境界層の吸引を狙ったスリット入りエアインテーク、CFD解析で開発した外側のエアカーテン、フロントダウンフォースを高めるセンタースプリッターを採用。リアは新たにクリアレンズのテールランプとしました。

オプションでは「MCPURA Cielo（エムシー シエロ）」に着想を得た新デザインの「トライデント」ホイールも選べ、トレッドを10mm広げて高速安定性やコーナリングの正確性を高めます。

インテリアでは、モータースポーツに着想した新デザインのステアリングホイール、メタルクラウン（金属製の縁取り）を備えた八角形のデジタルクロック、新たにデザインしたPRNDのシフトセレクターを採用。複数のディスプレイとヘッドアップディスプレイを組み合わせたデジタルインターフェースや、ドライバーの注意散漫や疲労を検知する新システムも搭載しました。

高い遮音性と温熱快適性を備えるファブリックソフトトップ（幌）は、50km／hまでなら走行中でも操作でき、開くのに約14秒、閉じるのに約16秒で電動開閉します。

さらに、トロフェオとフォルゴーレには「エアネックウォーマー」を標準装備。首元に温風を送り、肌寒い時期でもオープンエアを快適に楽しめるよう配慮されています。

また、カスタマイズプログラム「フォーリセリエ（Fuoriserie）」により、ブランドで初めてソフトトップまでビスポーク仕様の対象となりました。

パワートレインでは、引き続き3リッターV型6気筒ツインターボ「ネットゥーノ（Nettuno）」を搭載。最高峰の「トロフェオ」は、最高出力を従来比40ps増の590psへ高め、最大トルク650Nm、最高速316km／h超を実現します。

ネットゥーノには490psと590psの2仕様が設定され、いずれもF1由来の「MTC（マセラティ・ツイン・コンバッション）」技術や気筒休止機構などを備えます。全モデルに4WDと車高調整機能付きエアスプリングサスペンションを標準装備し、快適性とスポーティな走りを両立させています。

完全電動の「フォルゴーレ」は760psとトルクベクタリングを備え、ファミリーをBEV（バッテリー式電気自動車）時代へ導きます。

グランカブリオ フォルゴーレはセグメント初のフル電動カブリオレで、最高速290km／hに達し、公道で最速の電動カブリオレとうたわれています。前輪側を物理的に切り離す「AWD Disconnect」システムの採用などで効率を高め、最大航続距離は508kmとされています。

価格や具体的な発売時期は公表されていません。マセラティは今後、国際市場での商業展開を進めると説明しています。

※ ※ ※

新型グランカブリオは、より精悍なシャークノーズの新フロント、最高590psのV6ネットゥーノ、初のソフトトップ特注対応などを採用し、トライデントロゴ誕生100周年の節目に登場しました。進化したイタリアン オープンGTとして、世界へ展開されていきます。