【義母を捨てる】長生きはするもんじゃない…「自業自得」私はひとりぼっち＜第16話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第16話 自分のせい……か【義祖母チヨコの気持ち】
【編集部コメント】
「実の子がまだ生きていたら、自分だって老後の面倒を見てもらえていたはずなのに」と嘆くうち、はたと気付いたチヨコさん。もしミサコさんがお嫁にきたときから、彼女に優しく接していたら。信頼関係を築けていたら……。そう、今回の原因を作ったのは、40年もの長いあいだミサコさんをいびってきた自分自身。もう何もかもが遅すぎました。チヨコさんは激しい後悔の念に駆られているようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
「実の子がまだ生きていたら、自分だって老後の面倒を見てもらえていたはずなのに」と嘆くうち、はたと気付いたチヨコさん。もしミサコさんがお嫁にきたときから、彼女に優しく接していたら。信頼関係を築けていたら……。そう、今回の原因を作ったのは、40年もの長いあいだミサコさんをいびってきた自分自身。もう何もかもが遅すぎました。チヨコさんは激しい後悔の念に駆られているようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙