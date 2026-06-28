女子4億円大会の第3ラウンドはサスペンデッド 阿部未悠が暫定首位
＜EARTH MONDAMIN CUP 4日目◇28日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞悪天候により3日目の競技が中止となった総額4億円大会。この日は順延となっていた第2ラウンドがすでに終了し、続けて第3ラウンドが行われたが、午後6時21分に日没サスペンデッドが決まった。
【写真】イ・ボミの後継者 パク・ヒョンギョンはこんな選手
最終組は6ホールまで消化した。トータル8アンダー・暫定首位に阿部未悠。トータル7アンダー・暫定2位にコ・ジウォン（韓国）、トータル6アンダー・暫定3位タイには菅沼菜々とルーキーの倉林紅が続いた。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータル5アンダー・暫定5位タイ。昨年覇者の佐久間朱莉はトータル6オーバー・暫定66位タイにつけた。予備日のあす29日（月）午前6時30分に再開し、72ホール完遂を目指す。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
EARTH MONDAMIN CUP 3日目の暫定成績表
阿部未悠 プロフィール＆成績
【写真】普段とは違う…黒のシアードレスを着こなす阿部未悠
パク・ヒョンギョン プロフィール＆成績
渋野日向子ら出場 全米女子プロのリーダーボード
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