◇第108回全国高校野球選手権大会愛知大会1回戦 刈谷北13―3津島北・津島北翔（2026年6月28日 小牧市民球場）

第108回全国高校野球選手権大会の愛知大会が28日に開幕し、開幕試合に臨んだ刈谷北は、津島北・津島北翔を13―3の7回コールドで下した。

開幕試合から県内公立屈指の好左腕が好投を演じた。

刈谷北の最速140キロ左腕・出雲暖人（3年）が4回被安打2、無失点の力投。直球は130キロ前半と走らずとも、得意球のチェンジアップを生かして打者17人から6奪三振をマーク。「初戦は大事だと思っていました。四球も出してしまいましたけど、要所で三振を奪うなど自分の持ち味は出せたかなと思います」とうなずいた。

全国最多174校が出場する愛知で「公立No・1投手」と評される好左腕だ。今春選抜4強の中京大中京を相手に昨夏愛知大会5回戦で1失点完投、再戦となった今春も3失点完投と健闘。いずれも敗れたものの、強敵相手に実力を証明した。

「観察力が自分の持ち味だと思います。周りを見ることが昔から得意で。打者の振りを見て次の球種を考えたり、自分から守備位置を指示したり。投球だけでなく、走者としても隙を見て次の塁を狙ったりする。そういう観察力はある方かなと思います」

同校は昨年度に京大合格者2人を輩出した進学校。出雲は中学時代の軟式クラブで全国大会出場の経験がある実力者で、「文武両道を実現したい」と同校に進んだ。そして同校で投手に本格転向し、潜在能力が開花した。

高校卒業後は、受験ではなくスポーツ推薦での大学進学を掲げている。「高校野球を終えても野球を続けるのだろうな…とはイメージしていましたけど、こうして注目もしていただけるようになった。大学でプロ志望届を出せるぐらいの投手になれたらいいなと思いますし、社会人野球などずっと野球を続けられたらいいなと思います」と将来を思い描いた。

◇出雲 暖人（いずも・はると）2009年（平21）3月2日生まれ、愛知県知立市出身の17歳。小2から猿渡ファイターズで野球を始め、知立中では知立ノースクラブに所属。刈谷北では1年夏から背番号10でベンチ入りし、2年秋から背番号1。50メートル走6秒1。1メートル77、71キロ。左投げ左打ち。