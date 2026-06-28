◇関西大学ラグビー春季トーナメント1、2位決定戦 京産大28―24天理大（2026年6月28日 奈良・天理親里競技場）

1、2位決定戦が行われ、京産大が28―24で天理大を下し、2年ぶり6度目の優勝を果たした。

21―24で迎えた後半32分、敵陣深くのスクラムで相手が反則を重ねると、副主将のSH村田大和（4年＝報徳学園）が素早いリスタートから仕掛ける。相手の虚を突き、インゴールに飛び込んで逆転のトライを奪った。

「ラインアウトからのモールもあまり押せていなかったし、安定もしていなかった。スクラムもどっちに転ぶか分からなかったので、ペナルティーをもらった瞬間に“いこう”と思った。素直にうれしかったし、勝てたことが結果的に良かった」

報徳学園高時代に花園で準優勝。ただ、その大会を制した東福岡高のSH高木城治も京産大に進み、2学年上のSH土永旭（現横浜）の存在もあって出場機会には恵まれなかった。その状況下でも、24年夏には日本代表の遠征メンバーに招集されるなど、能力は高く評価されてきた。

一方で、今夏の日本代表には報徳学園高で同学年だった近大のSH渡辺晴斗が名を連ねた。高校時代は主戦が村田で、控えが渡辺という立ち位置。同学年で同じポジションだったSHが、ジャパン・フィフティーンとして臨んだ27日のマオリ・オールブラックス戦に出場した。その姿を村田はどう見ていたのか。

「やっぱり、正直なところ“悔しい”というのが一番で。先週も春季トーナメント（の3回戦）で近大と、晴斗と試合をして。でも、そういうライバルがいるのは幸せやなと。チーム内にも城治がいて、近くの大学にも良きライバルがいる。こっちは今、追っている立場。もっともっと成長したい」

チームとしての目標は悲願の日本一。個人としても「日本一のSHになりたい」という思いを変わらず持ち続けている。切磋琢磨しながら、高みを目指す。