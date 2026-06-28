「広島３−１２阪神」（２８日、マツダスタジアム）

阪神が大勝し、連敗を２で止めた。

先発の高橋は苦しみながらも６回８安打３失点で開幕から無傷の１０連勝とした。球団では２リーグ制以降初の快挙で、１９４７年御園生崇男以来、７９年ぶり。自身初の２桁１０勝も達成した。

３−３で迎えた七回の攻撃で高橋の代打・福島が右前打。そこから高寺が中前打、中野が右中間２点三塁打、森下が中前適時打と４連打で３点を勝ち越し、高橋に勝利投手の権利が舞い込んだ。

試合後、藤川監督は高橋の開幕１０連勝がかかった一戦を「それがあって、ファンの皆さんも期待するだろうし、自分たちも当然彼のコンディションと期待しながら、今日、（広島の）岡本投手とマッチアップしたわけですから」と振り返り「でも、高橋の勝負の運が向いてくれたということは、タイガースとしてはすごくうれしいことですね」と喜んだ。

交代のタイミングについては「中６日でしたしね。中６日ってところで次は少し登板間隔を空けられますけど、そういうのも加味してここか次くらいかなと思っていたんですけど」と説明。「福島が追い込まれながらも出て、高寺も思いきりよく出てってところでは、いいつながりでしたね」と高橋に送った代打・福島からの勝ち越し劇を振り返った。