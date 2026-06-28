ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」（優勝賞金３７００万円）は２８日、優勝戦が行われた。３号艇・遠藤エミがカドに引き、枠なり２対４で始まったレースは、１号艇・吉田拡郎（４４＝岡山）がトップスタートから鮮やかな逃げを決め、独走ゴール。通算６４回目の優勝を２０１４年まるがめオーシャンカップ以来２回目のＳＧ制覇で飾った。

３号艇のＳＧタイトルホルダー・遠藤がスタート展示同様、３コースをカドに引いた。内の２コースに陣取るのは滋賀支部の先輩・馬場貴也だが、そこは女勝負師だ。爐互い優勝を狙いましょう瓩稜いハートが伝わってくる。その遠藤のスリットはコンマ１３。馬場（コンマ１６）に対してはのぞいたが、インの吉田はコンマ０８。威風堂々のトップスタートだった。

遠藤のまくりは届かず「水面の良さにうぬぼれてターンしたら、馬場ちゃんにやられそう」と吉田が最も恐れた馬場も、遠藤の引き波にハマってジ・エンド。スリット裏からは吉田が独走で、Ｖゴールを駆け抜けた。

吉田のＳＧ初優勝は２０１４年７月、まるがめオーシャンカップ。優勝戦メンバー（田中信一郎、浜野谷憲吾、徳増秀樹、瓜生正義、池田浩二）では登録番号も年齢も最も若かった吉田が、今回は登録番号も年齢も一番上になった。この事実が１２年の歳月を無言で物語る。

そして、１２年間、ボート界の第一線で戦ってきたことが浮き彫りになった。ＳＧタイトルにこそ縁がなかったが、Ｇ気鬘款，烹猫兇鬘云，鳩覯未鮖弔靴討い拭チャンスがくれば、再びＳＧを勝てる力は保ち続けていたのだ。

今回はＶ戦線の核が不在の混戦シリーズで予選トップ通過。準優→優勝戦と人気を背負う１号艇での戦いは「正直、苦しかった。重圧だったけど乗り越えられたので、少し強くなったのかな」と４４歳にして初経験の重責を果たした。

吉田のモットーは昔から「今年の目標は賞金王！」。ここ数年は形骸化していたが、今年は目標達成に最接近するはずだ。