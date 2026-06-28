純烈弟分・モナキ、河合郁人とコラボパフォーマンス「新メンバーかと思った」「めちゃくちゃ馴染んでる」と反響相次ぐ【テレ東音楽祭 2026夏】
【モデルプレス＝2026/06/28】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキが6月28日、テレビ東京系音楽特番「テレ東音楽祭 2026夏」（よる6時30分〜）に出演。元A.B.C-Zでタレントの河合郁人とパフォーマンスし、話題を集めている。
「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル
TVQ九州放送開局35周年を記念し、モナキは福岡の商店街から生中継で出演。話題を集める楽曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露し、バックには商店街に居合わせたと思われる若者たちもダンスし、パフォーマンスを盛り上げた。
さらに、モナキ4人のバックでは、紫のジャケットを着用した河合もダンス。キレキレのダンスを見せ、最後にはうどんを頬張る見ごたえたっぷりのパフォーマンスを届けた。
放送を受け、視聴者からは「豪華すぎる」「一緒に踊りたかった」「初のテレ東音楽祭出演おめでとう」と反響が続々。さらに、モナキのメンバーが着用するカラージャケットとリンクした河合の紫の衣装も相まってファンからは「新メンバーかと思った」「5人目と思ったら河合くん！」「めちゃくちゃ馴染んでる」といった声も寄せられていた。
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
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「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル
◆モナキ、河合郁人とパフォーマンス
TVQ九州放送開局35周年を記念し、モナキは福岡の商店街から生中継で出演。話題を集める楽曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露し、バックには商店街に居合わせたと思われる若者たちもダンスし、パフォーマンスを盛り上げた。
放送を受け、視聴者からは「豪華すぎる」「一緒に踊りたかった」「初のテレ東音楽祭出演おめでとう」と反響が続々。さらに、モナキのメンバーが着用するカラージャケットとリンクした河合の紫の衣装も相まってファンからは「新メンバーかと思った」「5人目と思ったら河合くん！」「めちゃくちゃ馴染んでる」といった声も寄せられていた。
◆「テレ東音楽祭 2026夏」タイムテーブル公開
2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける。MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
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