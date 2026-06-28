伝統河内音頭継承者の河内家菊水丸が２８日、大阪・上本町のシェラトン都ホテルで「河内音頭スーパー盆踊りツアー２０２６」出陣式に臨み、歌って笑わせて満員の出席者を魅了した。

昨年７月２８日に大阪・関西万博で悲願の「大屋根リング８０００人河内音頭」を成功させた。１９７０年大阪万博でとりこになった「万博マニア」はロスに陥ってはいないのか。「今年はポスト万博ということで、８０００人の盆踊りで歌ったことに恥じないよう、地域密着型で頑張っていこうと」と地に足をつけて例年通り約５０か所で出演する。

近年は東南アジアや南米で盆踊りがブームになっており、アニメソングのほか、相川七瀬の「夢見る少女じゃいられない」などの平成Ｊポップが局地的にヒットしている。「それはひとつの盆踊りの形。別物の『ボンダンス』として音頭や民謡でない曲で踊っている。それはそいれでいいんですが、音頭、民謡で踊っていただけるよう（日本の伝統的な）演者が頑張らないと」と気合を入れた。１９９０年代にアントニオ猪木さんに同行してイラク、北朝鮮で平和の祭典に参加した。「海外公演はあれでひと区切り」としていたが、一方で「インドネシアに出かけていきたいなと」と新たな夢も芽生えているようだ。

さらに大阪・関西万博の「よしもと ｗａｒａｉｉ ｍｙｒａｉｉ館」では、レイザーラモン、藤崎マーケットの「神４」が中心となり「カラオケ盆踊り」という新たな盆踊り文化を築きあげた。その「カラオケ盆踊り」が大人気になったおかげで、同館で菊水丸が出演予定だった１０月１３日の万博閉幕イベントがキャンセルになるという“ハプニング”もあったという。「あれも盆踊りですよね。そういうこともあんねんなと。何にでも合うんだなと思いますね」と盆踊りの新たな形も見いだしたようだった。