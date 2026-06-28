２３日、第４回サプライチェーン博の会場で、ロボットと交流する来場者。（北京＝新華社配信）

【新華社北京6月28日】中国北京市で26日まで5日間開かれた第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会では、人工知能（AI）エリアが初めて設けられ、ロボットや大規模言語モデル（LLM）のさまざまな応用事例が多くの来場者を引き付けた。

米半導体大手エヌビディアは数十項目の実演を通じ、エネルギーやチップ、インフラ、モデル、アプリケーションなど、基盤となる演算能力の支援から業界での実用化までを網羅したAI技術スタックを披露した。

同じく米半導体のクアルコムは、栄耀（HONOR）や小米（シャオミ）、vivo（ビボ）などの中国企業と提携し、スマートフォンやAIメガネなど各種端末を一堂に展示。併設の「ロボットサッカー」エリアでは、同社のスマートプラットフォームを搭載したロボットが複雑な環境を感知、判断して行動する様子を実演し、来場者にAIが現実世界にもたらす能力を伝えていた。

２３日、第４回サプライチェーン博のＡＩエリアで、ＡＩメガネを試す人（左端）。（北京＝新華社配信）

同社の銭堃（せん・こん）グローバル・シニアバイスプレジデントは「サプライチェーン博は、産業チェーンの協力成果を紹介する重要な窓口であり、多くのパートナーと最先端技術の動向について深く話し合い、スマート化の発展機会を捉えるための優れたプラットフォームでもある」と指摘。今年で4年連続の出展であり、今後も技術革新を原動力に中国のパートナーと協力し、デジタルトランスフォーメーション（DX）とスマート化を後押ししていくと述べた。

中国のAIは急速に発展している。各地の政府や企業も日進月歩するAIの実践を通じて世界との連携を図り、産業との融合を実現しようとしている。浙江省杭州市は今回、AI業界をリードする17社を取りまとめて出展。約700平方メートルの展示エリアにエンボディド（身体性を持つ）ロボットやLLM、スマートコンピューティング、産業応用などの分野の中核的な技術成果を展示した。（記者/魏夢佳）

２３日、第４回サプライチェーン博の企業ブースに展示された人形ロボット。（北京＝新華社配信）

２３日、第４回サプライチェーン博のＡＩエリアでサッカーをするロボット。（北京＝新華社配信）

２３日、第４回サプライチェーン博のプロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）ブースで、洗濯用液体洗剤を箱に詰めるエンボディドロボット。（北京＝新華社配信）

２３日、第４回サプライチェーン博のＡＩエリア。（北京＝新華社配信）

２３日、第４回サプライチェーン博のエヌビディアブース。（北京＝新華社配信）