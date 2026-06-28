ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺に夢を追いかけさせてほしい！」幼い息子がいるけど…？ 夫の突… 「俺に夢を追いかけさせてほしい！」幼い息子がいるけど…？ 夫の突然すぎる告白に妻が言葉を失う！ 「俺に夢を追いかけさせてほしい！」幼い息子がいるけど…？ 夫の突然すぎる告白に妻が言葉を失う！ 2026年6月28日 19時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 順調だった夫婦の日常に、突然の波風が立ち始めました。夫が打ち明けた弁護士への夢…昔、弁護士に救われた過去があると聞かされては、頭ごなしに反対もしにくいですよね。でも幼い息子がいる今の現実を考えると、奈々子さんの不安もよく分かります。夫婦のこれからが気になりますよね…。>>【まんが】弁護士になる宣言をした夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】弁護士になる宣言をした夫 夫がママ友に「美人ですね！」とどストレート発言!? 結婚後も旦那がチャラいけど許すべき？ 「そのスマホよこせ！」追い込まれた浮気相手が最後の抵抗！想像を超える行動に夫が絶叫【裏切りには代償を Vol.154】