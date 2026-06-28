20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏さんの連載を、スポニチ本紙では約15年にわたって掲載していた。「世直しトークあれこれ」（05年11月〜06年12月）、「明るい明日を」（08年1月〜11年3月）、「美輪の色メガネ」（13年2月〜23年12月）で、世の在り方を厳しい視線で見つめ、時に悩める人々に寄り添い、常に明日を生きる希望を伝えていた。美輪語録が人気だった連載を再録する。

＜2005年11月6日掲載「世なおしトーク あれこれ（1）」＞

初めまして、美輪明宏です。今、私のコンサート、お芝居、講演会にはいつも入りきれないほどのお客さまが集まってくださいます。本当にありがたいことです。ニュースを見れば、猥褻（わいせつ）教師だの、警察官の暴行事件だの、はたまた、株を買いあさって金もうけばかりに精を出す人たち、一方で失業して自殺する中高年。どうです？まあ、世の中は間違ったことだらけですよ。

真摯（しんし）に生きる人たちにとっては、不安だらけの世界。だから、みな私の歌を、私の話を聞きに来るのです。私は強い人間です。強いパワーを持っています。ですから、1人でも多くの方に役立ててもらえればうれしいのです。

さあ、プロローグはこれくらいにして、そろそろ本題に入りましょう。世の中いつの時代も金、金、金。政府が景気が上向き、上向きと必死に宣伝すれば、ＩＴ企業が巨額の資金で企業を買収。気の早い経済評論家は、バブルの再燃か、とバカなことをまことしやかに叫んでいます。

ちょっと、冷静に考えてみてください。時々話すことなんですけどね。前回のバブルの時に、私も2つの大手銀行のお偉いさんから「美輪さん、いくらでもご融資しますから土地を買いませんか。芸能界の○○さん、××さんもみなさんもうけていらっしゃいますよ」との誘いを受けました。ちょうど、歌手の千昌夫さんが「芸能界の大富豪」とか「世界のホテル王」とか、マスコミで持ち上げられていました。本人も取材陣に追いかけられて「オレをオモチャにするな」なんて得意げに話してましたよ。

実は私はそんな姿を見て笑い飛ばしていたんです。だってよく考えてご覧なさい。商売というのは、不特定多数の人たちが参加して、キャッシュが実際にやりとりされて初めて成り立つもの。銀行、不動産屋、一部の金持ちだけで、それも契約書だけでぐるぐる回して土地の値段をつり上げて喜んでいるだけでしょう。

実際にマイホームが欲しいサラリーマンや庶民の誰が、2億円も3億円もローンを組んで買うことができるのでしょうか。1人もいやしませんよ。だって、会社員の給料なんてこの20年ほとんど上がってないんですよ。案の定、すぐに買い手がいなくなって売れ残り。後には不良債権の山ですよ。倏笋辰燭弔發蝓買ったつもり、もうけたつもり瓠△泙気法⊆蠅任弔むことのできない泡のような話だったのです。

その後、「美輪さんはバブルの崩壊を霊能力で予知していたんですか」と聞かれ、「こうなることは小学生の算数でも分かることでしょう」と答えました。そして、私を誘った銀行に電話してこう言いました。「ざまあみろ」と。それにしても、多くの企業がいまだにそのバブルの時の売り上げやなんかを基準にしてるというから、おかしな話ですね。

お金に執着する人の多いこと、本当にあきれるばかりです。どうせいずれ死ぬのに。以前、ある大物政治家が亡くなった後に、現金20億円と金の延べ棒が自宅にあったと報じられたことがありました。まあ、ご苦労なことですね。そんなにお金をため込んで、さぞや大変な労力だったでしょうに。でも、無駄なんですよ。あの世にまでお金は持っていけないのですから。すべてが骨折り損のくたびれもうけ。人生にはもっと大切なことがいくらでもあったはずなのに。