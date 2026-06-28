村上ショージ、W杯日本代表・堂安律から8年前の“誕生日サプライズ”明かす「男前2人組」「ショージさんと堂安さん似てはりますね」
お笑い芸人の村上ショージ（71）が27日、自身のインスタグラムを更新。現在開催されている『FIFAワールドカップ2026 北中米大会』を戦っているサッカー日本代表のMF堂安律（28）から8年前に“誕生日サプライズ”を受けていたことを、写真を添えて明かした。
【写真】「男前2人組」村上ショージが披露した“8年前”の写真
村上は「頑張れ日本頑張れ堂安選手 8年前に誕生日にサプライズで来ていただき懐かしく感じます 頑張って頂点目指してください」とのコメントとともに、ケーキのろうそくを吹き消そうとしている村上の横で、堂安が笑顔で拍手する2ショットなど、複数枚の写真を披露。
この投稿にファンからは「うわー！堂安選手とお知り合いだったんですね」「男前2人組」「ショージさんと堂安さん似てはりますね」「ナイスコンビ！」「お二人ともお若いですね…とても良いお写真です」などのコメントが寄せられている。
【写真】「男前2人組」村上ショージが披露した“8年前”の写真
村上は「頑張れ日本頑張れ堂安選手 8年前に誕生日にサプライズで来ていただき懐かしく感じます 頑張って頂点目指してください」とのコメントとともに、ケーキのろうそくを吹き消そうとしている村上の横で、堂安が笑顔で拍手する2ショットなど、複数枚の写真を披露。
この投稿にファンからは「うわー！堂安選手とお知り合いだったんですね」「男前2人組」「ショージさんと堂安さん似てはりますね」「ナイスコンビ！」「お二人ともお若いですね…とても良いお写真です」などのコメントが寄せられている。