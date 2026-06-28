県内の大学生が主体となって商店街の活性化を目指すイベントが射水市で行われています。



「ウェルカムトゥー千成文化祭！」



このイベントは、富山県立大学や富山大学などの学生でつくる実行委員会が企画しました。



射水市太閤山の千成商店街は、19の区画があるうち現在、6区画が空いていて、商店街に再び注目してもらおうというのが狙いです。



イベントのテーマは「タイムスリップ型文化祭」。商店街が誕生したころの昭和レトロな雰囲気を演出しています。





千成商店街活性化実行委員会 薬師子龍さん「今回のイベントでは出店もあるけれど、実際に商店街のお店が通常営業をされているのが魅力の一つになっている。商店街のファンになってもらう、そんなきっかけになったらいいなと企画している」千成商店街協同組合理事長 安江忠幸さん「空き店舗をまずなくして、もっともっと若い人たちが気軽に寄れる商店街になればと思っています」イベントには、地元出身のお笑い芸人やアイドルの出演ステージのほか、マルシェや縁日コーナーもあり、訪れた人は昔ながらの遊びや買い物を通して地域住民と交流を深めていました。このイベントはきょう午後7時まで行われます。