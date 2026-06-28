お笑いタレント明石家さんま（70）が、28日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、「夢グループ」石田重廣社長の俳優業に苦言を呈する場面があった。

シンプルすぎる通販CMで話題の同グループは、芸能事務所やコンサート事業も手広く手掛ける企業。番組には今回が8度目の出演となった。

番組では、石田社長とグループ所属歌手の保科有里が最近、売れっ子になっていると紹介された。グループ以外のテレビCMにも出演したほか、テレビ東京制作で昨年、Prime Videoで独占配信されたドラマ「笑ゥせぇるすまん」にも、2人そろって出演。話題になった。

「笑ゥ―」は、藤子不二雄（A）さんの人気漫画が原作のブラックユーモア。石田社長は、歌手になりたかった夢を、謎のセールスマン喪黒福造（秋山竜次）に、条件付きで願望を叶えてもらう役どころを演じた。

面識があった脚本家の宮藤官九郎氏に直談判し、念願叶っての俳優デビューだったが、現場はとんでもない事態になったという。それは、秋山から番組に寄せられたコメントで明らかになった。「石田社長がメインの回にもかかわらず、ひと言もせりふを覚えてこなかった激ヤバ人間 2行ずつくらいに分けて撮影して撮影時間が押しまくった。現場が凄く変な雰囲気になっていた」。進行役の「平成ノブシコブシ」吉村崇は「どういうことですか？」と石田社長に迫った。

すると、石田社長からまさかの弁解が。「（その放送回の）主役ってことは分かっていたけど、せりふが多いわけですよ。どうせ覚え切れないと思ったから、覚えなかったわけ」。さんまはすかさず、「なるほど…いや、違うがな！」とツッコミ。石田社長が「体当たりで、相手が言ってきたことに答えようと」と、アドリブ勝負に出たことを明かすと、「黒沢明の現場やったら、殺されてるで！」と指摘した。

さらにさんまは「ワンシーン撮るごとに、休憩あるよね？カメラの、照明とか。本番前とかにちょっとあるよ？せりふを覚える時間とか」と問い詰めたが、石田社長は「だって、もう眠くなってますもん」と気の抜けた回答。さすがのさんまも「ああ、そうか…」とあきらめ気味だった。