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■全国の29日（月）の天気
28日（日）は梅雨前線がやや南下したため、関東で雨が残ったほか、多くの地域で雨が止み、東北や西日本は日差しが戻りました。

29日（月）は梅雨前線が北緯30度付近に停滞し、日本海にある高気圧に覆われ、梅雨の晴れ間となる所が多いでしょう。

湿った空気が流れ込む関東は引き続き、雲が多く、所々、にわか雨がありそうです。また、北海道は上空に寒気が流れ込むため、天気が変わりやすく、午後は雷雨になる所がありそうです。

日中の気温は前日より高い所が多く、名古屋は8日ぶり、広島は11日ぶりに真夏日になる見込みです。今月は真夏日が少なかったこともあり、急な暑さによる熱中症に十分ご注意ください。

■予想最低気温（前日差）

札幌　　16度（-1　7月上旬）
仙台　　18度（-1　平年並み）
新潟　　18度（±0　6月中旬）
東京　　20度（-1　平年並み）
名古屋　22度（＋1　7月上旬）
大阪　　23度（＋3　7月上旬）
広島　　21度（-1　平年並み）
高知　　21度（-2　平年並み）
福岡　　20度（-1　6月中旬）
鹿児島　21度（-1　6月中旬）
那覇　　26度（＋1　平年並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌　　22度（±0　6月中旬）
仙台　　26度（-1　7月中旬）
新潟　　27度（＋1　7月上旬）
東京　　25度（＋2　5月下旬）
名古屋　30度（＋3　7月上旬）
大阪　　29度（±0　平年並み）
広島　　30度（＋2　7月上旬）
高知　　29度（＋1　7月上旬）
福岡　　28度（＋1　平年並み）
鹿児島　27度（-2　6月上旬）
那覇　　30度（±0　6月中旬）