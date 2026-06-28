■全国の29日（月）の天気

28日（日）は梅雨前線がやや南下したため、関東で雨が残ったほか、多くの地域で雨が止み、東北や西日本は日差しが戻りました。

29日（月）は梅雨前線が北緯30度付近に停滞し、日本海にある高気圧に覆われ、梅雨の晴れ間となる所が多いでしょう。

湿った空気が流れ込む関東は引き続き、雲が多く、所々、にわか雨がありそうです。また、北海道は上空に寒気が流れ込むため、天気が変わりやすく、午後は雷雨になる所がありそうです。

日中の気温は前日より高い所が多く、名古屋は8日ぶり、広島は11日ぶりに真夏日になる見込みです。今月は真夏日が少なかったこともあり、急な暑さによる熱中症に十分ご注意ください。

■予想最低気温（前日差）

札幌 16度（-1 7月上旬）

仙台 18度（-1 平年並み）

新潟 18度（±0 6月中旬）

東京 20度（-1 平年並み）

名古屋 22度（＋1 7月上旬）

大阪 23度（＋3 7月上旬）

広島 21度（-1 平年並み）

高知 21度（-2 平年並み）

福岡 20度（-1 6月中旬）

鹿児島 21度（-1 6月中旬）

那覇 26度（＋1 平年並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌 22度（±0 6月中旬）仙台 26度（-1 7月中旬）新潟 27度（＋1 7月上旬）東京 25度（＋2 5月下旬）名古屋 30度（＋3 7月上旬）大阪 29度（±0 平年並み）広島 30度（＋2 7月上旬）高知 29度（＋1 7月上旬）福岡 28度（＋1 平年並み）鹿児島 27度（-2 6月上旬）那覇 30度（±0 6月中旬）