シャンソン歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんが２０日、老衰のため亡くなった。

９１歳だった。

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爆心地から約４キロ離れた長崎の家で被爆した。祖母や親戚は浦上天主堂のすぐそばに住み、祖母は助かったが何人もの親戚や知人を亡くした。「皮膚が焼けただれた人々や黒焦げの遺体をたくさん見ました。あの光景を忘れたことはありません」

髪の毛が抜け、貧血で倒れる症状に、１０代の頃は悩まされた。

「私は肩書が多すぎるんです」と語っていた。「長崎原爆の被爆者」ともう一つが、「同性愛を公言した最初の芸能人」だった。まだ偏見が大きかった時代に恋人だった俳優との思い出を、「純愛でした」と堂々と語った。近年、ＬＧＢＴＱ（性的少数者）を巡る議論が盛んになったことには、「やっとという感じですね」。時代の先を行く人でもあった。

何より、人の心を動かす無二の歌声の持ち主だった。２０１８年に見たコンサートでは、名曲「愛の讃歌」を自身の訳詞で歌った。＜どんな宝物だって お月様だって盗みに行くわ もしあなたが望むんだったら＞。歌い終わると「ブラボー！」「美輪さーん！」と観客の大歓声が飛び交った。８０歳を超えて人の胸を打つ情熱的な歌声は、人生の悲しみや苦しさを誰よりも知っているからこそのものだった。

美輪さんの自宅でインタビューしたことがある。オパールのようにカラフルな光を放つ壁紙、舞台美術を転用したという西洋風の家具。美意識に貫かれた空間は細部まで「らしさ」にあふれていた。あらゆることへの強い探究心が感動を呼ぶのだろうと伝えると、「三島（由紀夫）さんにも言われましたね」。黄色の髪を輝かせ、こともなげに言った。（文化部 小間井藍子）