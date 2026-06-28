米マット最高峰で活躍する人気日本人女子レスラーが、サッカーW杯の日本代表の試合を生観戦。元日本代表OBとの意外な組み合わせの2ショットも話題となっている。

【画像】日本人美女、Tシャツ1枚のオフ姿で“元日本代表DF”とパシャリ

WWEスーパースターのジュリアが27日、自身のインスタグラムを更新し、サッカーW杯の日本代表戦を現地で観戦したことを報告。元日本代表のとあるOBとの貴重な2ショットを公開した。

現在、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国で熱戦が繰り広げられている『2026 FIFAワールドカップ』。ジュリアはテキサス州ダラスのスタジアムに足を運び、サムライブルーの激闘をスタンドから生観戦した模様だ。 公開された写真では、現役時代に豪快なフリーキックなどでファンを魅了した元サッカー日本代表DFのレジェンド・岩本輝雄氏と並び、満面の笑みでピースサインを決めている。岩本氏がシンプルな白Tシャツにハーフパンツという装いに対し、ジュリアもサムライブルーを思わせる鮮やかなブルーのトップスに「JAPAN」のロゴが入ったキャップを手にした、清潔感あふれるカジュアルなオフスタイルを披露。スタジアムの熱気を背景に、二人のまばゆい笑顔が印象的な1枚となっている。

ジュリアは投稿で、「ワールドカップ行ってきました！ 日本決勝トーナメント進出おめでとうございます」「夢のような1日だった！」などと、日本の激闘と自身の感動を興奮気味に綴っている。

リング内に目を向けると、現在のジュリアはまさに飛ぶ鳥を落とす勢いだ。直近の『スマックダウン』では、自身の生まれ故郷であるイギリス・ロンドンで開催された大会に出場。現地の熱狂的な大歓声を味方につけ、見事に貴重な1勝を挙げたばかり。激動のWWEマットで心身ともに削る日々を送る彼女だが、束の間のオフに世界の最先端エンターテインメントを肌で感じ、最高のリフレッシュを遂げたようだ。このエネルギーを糧に、決勝トーナメントへ進む日本代表とともに、彼女もさらなる頂点へと突き進む。

投稿にはすぐさま約3.6万件の“いいね”が押され、ファンからは「ジュリアちゃん応援に行ったのね」「リフレッシュできたかな」「Vamos Nippon!」「日本優勝おめでとう」「サムライブルーのジュリア！」などと、熱い応援と祝福のコメントが寄せられている。

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