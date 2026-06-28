サッカー中村敬斗選手の直筆サインや2ショット撮影が当たる！コーセーコスメポートのキャンペーンは見逃せない。

コーセーコスメポートは、サッカー日本代表の中村敬斗選手とのコラボキャンペーンを2026年6月10日から順次実施中です。

豪華プレゼントが当たる3つのキャンペーン

直筆サイン入りのオリジナルサッカーボールが当たる！

コーセーコスメポートの公式Xアカウント（＠kosecosmeport）をフォローし、キャンペーンの投稿をリポストすると、応募できます。

直筆サイン入りのオリジナルサッカーボールと商品詰め合わせセットが、最大40人に当たります。

＜詰め合わせの内容＞

●サンカット 無重力感UV エッセンス

●サンカット プロテクトUV スティック

●クリアターン クリニショット 白玉ブライトマスク 7枚入

●SS ビオリス フルールシロップ シャンプー （ディープモイスト）

●SS ビオリス フルールシロップ ヘアコンディショナー（ディープモイスト）

●ビタプル リペア スムースウォッシングフォーム

当選人数は、リポスト（RP）数によって変動します。

●〜5000RP→5人

●1万RP→10人

●2万RP→25人

●3万RP〜→40人

26日現在、約1.2万RP（当選人数10人）を記録しています。

応募は6月30日23時59分までです。

2ショット撮影ができるスペシャルトークショーが当たる！

中村選手と2ショット撮影ができるスペシャルトークショーが、抽選で10人に当たります。

トークショーではサッカーや美容に関することを聞くことができ、中村選手のオンとオフに迫る内容となっています。

6月30日23時59分まで、コーセーコスメポート公式LINEから応募できます。

直筆サイン入りオリジナルユニフォームが当たる！

キャンペーン公式サイトにアクセスし、マニフィーク商品を税込3300円以上購入すると、先着で「サイン入りオリジナルステッカー」（サインは直筆ではなくプリント）がもらえます。

先着100人限定、マニフィーク公式オンラインショップでの購入のみが対象です。

また、ステッカーが限定数量を超えた場合でも、「直筆サイン入りオリジナルユニフォーム」が抽選で2人に当たります。

対象期間は7月1日10時から31日23時59分までです。

＜対象商品例＞

モイスチュアライジング ジェル／クレンジングフォーム （洗顔料）／サンスクリーン／スカルプケア シャンプー・トリートメントなど

いま女性に大人気で、「FIFAワールドカップ2026」でも活躍中の中村選手。貴重なグッズをゲットしたい人は応募してみてはいかが。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）