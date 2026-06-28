大雨による農林畜水産被害、台湾全土で約10億円 南部の被害大きく
（台北中央社）農業部（農業省）は27日、今月下旬の大雨による農林畜水産被害額が同日午後5時までに計1億9653万台湾元（約9億8265万円）に達したと発表した。県市別の被害額は屏東県、高雄市、台南市（いずれも南部）の順で多く、3県市で全体の約96％に当たる計1億8798万元（約9億3990万円）を占めた。
台湾では25日から27日にかけ、台風の外側の気流や南西からの風などが影響し、各地で大雨に見舞われた。
農業部によると、県市別の被害額は屏東県が1億3010万2千元（約6億5051万円）、高雄市が5098万6千元（約2億5493万円）、台南市が689万元（約3445万円）、桃園市が616万4千元（約3082万円）など。
産業別では農業被害が計1億5718万元（約7億8590万円）に達した。グアバの被害額が最も多く、3737万元（約1億8685万円）だった他、パパイヤやバナナ、ゴーヤー、レモンにも被害が出た。
水産は3352万元（約1億6760万円）、畜産は577万元（約2885万円）の被害があった。
（呉欣紜／編集：田中宏樹）
台湾では25日から27日にかけ、台風の外側の気流や南西からの風などが影響し、各地で大雨に見舞われた。
産業別では農業被害が計1億5718万元（約7億8590万円）に達した。グアバの被害額が最も多く、3737万元（約1億8685万円）だった他、パパイヤやバナナ、ゴーヤー、レモンにも被害が出た。
水産は3352万元（約1億6760万円）、畜産は577万元（約2885万円）の被害があった。
（呉欣紜／編集：田中宏樹）