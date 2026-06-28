ぼる塾・酒寄希望、第2子出産を報告「無事に女の子が生まれました」
お笑いカルテット・ぼる塾の酒寄希望（38）が28日、自身のXを更新し、第2子出産を報告した。
【写真】ぼる塾・酒寄希望、第2子出産…母子とも元気な近影
「この前ラヴィット！で田辺さんとはるちゃんが生放送中大すべりしたのを見たのですが、放送後田辺さんから、『わたしとはるちゃんのすべりの効果で酒寄さんのお産もきっとスムーズになったよ！』と連絡がきたとおり無事に女の子が生まれました。母子ともに健康です。あんりちゃんがあだ名つけてくれます」と伝えた。
ぼる塾は、田辺智加と酒寄希望の「猫塾」、きりやはるかとあんりの「しんぼる」が合流し、4人組として結成。酒寄は、今年2月にYouTube動画で「わたくし酒寄希望、新しい命を授かりました」と明らかにしていた。
【写真】ぼる塾・酒寄希望、第2子出産…母子とも元気な近影
「この前ラヴィット！で田辺さんとはるちゃんが生放送中大すべりしたのを見たのですが、放送後田辺さんから、『わたしとはるちゃんのすべりの効果で酒寄さんのお産もきっとスムーズになったよ！』と連絡がきたとおり無事に女の子が生まれました。母子ともに健康です。あんりちゃんがあだ名つけてくれます」と伝えた。
ぼる塾は、田辺智加と酒寄希望の「猫塾」、きりやはるかとあんりの「しんぼる」が合流し、4人組として結成。酒寄は、今年2月にYouTube動画で「わたくし酒寄希望、新しい命を授かりました」と明らかにしていた。