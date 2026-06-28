子猫たちにはじめてキャットホイール（おもちゃの猫用回し車）を差し出してみたところ…？よじ登ったり、回したり、それぞれのやり方で楽しむ姿が尊いと話題で、動画は2万1千再生を突破。「すぐマスターしててすごい！」「子猫たちの遊び姿はとにかくかわいいw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：『キャットホイール』を設置したら、子猫たちが集まってきて…微笑ましい光景】

まずは腹ごしらえ

YouTubeチャンネル『野良猫ちゅーる』に投稿されたのは、4匹の子猫が遊びに夢中で大フィーバーしている様子です。この日飼い主さんは、遊びタイムの前に兄妹子猫4匹たちにごはんをあげたのだそう。食べるスピードはそれぞれで、もぐもぐと夢中で食べ進める子もいれば、ゆっくり味わうタイプの子もいたとのこと。

食事のあと、飼い主さんが子猫用のキャットホイールを設置すると、4匹はすぐに集まってきて興味津々な様子だったのだとか。においを嗅いだり、立ち上がって外側からじっくり観察したり、ホイールの中に入ってみたりと、思い思いに探検をしはじめたといいます。

ついに回転成功

そうこうしているうちに、2匹の子猫たちがゆっくりとホイールを回すことに成功。そしてまたしばらくすると、今度は1匹の子猫が勢いよくホイールを回すことに成功したのだそう。どうやらその子はコツをつかんだようで、軽快にホイールを回しながら疾走していたとのこと。

するともう1匹が参戦し、ホイールの中へ入り込んで一緒に遊ぼうとしたといいます。さらに3匹目も加わりますが、複数匹で回すのはまだ難しいようで、ホイールはうまく動かなかったそうです。

最後は甘えん坊モード

たっぷり遊んだあとは疲れが出たのか、子猫たちは飼い主さんの膝の上によじ登って甘えはじめたのだとか。もう少し大きくなったら、4匹みんなで力を合わせてホイールを回せるようになる日がくるのかもしれません。

元気いっぱいの遊びと甘えん坊な姿がぎゅっと詰まった子猫たちのほほえましいワンシーンは、たくさんの人々に癒しと元気を届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「みんな食欲旺盛だし並んで食べる姿が尊い」「ちゃんと回せるようになった子もいてすごいね！」「キャットホイールを初日に回せるなんて賢い！」「子猫たちが膝に乗ってきてくれるなんて飼い主さんが羨ましい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『野良猫ちゅーる』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「野良猫ちゅーる」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。