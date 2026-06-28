大好きなワンちゃんにぴったり寄り添う猫ちゃん。見ているだけで心が温まる瞬間が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1038万回を超え「かわいいがかわいいに寄り添ってる」「本当の親子みたいでほっこりする」「愛って目に見えるんだなぁ」といったコメントが集まっています。

【動画：大型犬に育てられたネコ→隣に寄り添って…あまりにも尊い『相思相愛な光景』】

幸せいっぱいの犬と猫

YouTubeアカウント「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」に投稿されたのは、幸せに過ごす犬と猫の姿です。犬の「はっちゃん」の顔に猫の「じゅんちゃん」が顔を寄せ、スリスリしていたといいます。

じゅんちゃんは、横になっているはっちゃんに寄り添い、お昼寝の体勢に入ったとのこと。ふたりがこれほど仲良しでいられるのは、子猫のじゅんちゃんを育てたのがはっちゃんだからだといいます。見ているだけで心が癒される瞬間ですね。

相思相愛なふたりの日常

じゅんちゃんは、はっちゃんに育てられたため犬っぽいところもあるそうですが、猫らしい愛情表現をはっちゃんにしているといいます。はっちゃんの体に乗り、毛をくわえてフミフミするそうです。はっちゃんはそれを当たり前のことのように受け入れてくれているのだそう。

はっちゃんも、じゅんちゃんのことを大切にしているといいます。じゅんちゃんが扇風機にじゃれようとして飼い主さんに注意されているのを聞きつけ、じゅんちゃんを叱っていたことがあったそうです。

ときには立場が逆転

じゅんちゃんの親のような存在であるはっちゃんも、ときにはこどものような行動をすることもあるのだそう。じゅんちゃんのごはんを食べてしまったことがあったそうですが、じゅんちゃんに口元のにおいをしっかりチェックされていたそうです。

まるで本物の親子のような、お茶目で愛おしい関係性に心が温まりますね。

動画には「人間は犬猫派で争ってるのに本人たちは仲良しなの草」「ねこちゃんの寄り添い方がたまらん可愛すぎる」「動きがどことなく犬っぽい猫ちゃん」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」では、投稿者さんの愛猫、愛犬たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。