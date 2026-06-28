女優の井上和香(46)が27日、自身のインスタグラムを更新。愛犬との2ショットが「そっくり」と反響を呼んでいる。



【写真】美人“母娘"の2ショット「同じ顔してます(笑)」

「雨がやんだ一瞬にめかぶのお散歩」と台風余波で降り続いた雨がやみ、愛犬の黒柴「めかぶ」とようやく外出できたことを報告。「朝から雨だからお散歩行けないよって言ってたから落ち込んでためかぶちゃん 急に行けることになり、飛び跳ねるように歩いてる後ろ姿が可愛いかった」と散歩を楽しみ、「久しぶりにめかぶと2ショット」とゴキゲンな“2人”のアップ写真も投稿した。



帽子をかぶった井上とご主人様に抱かれるように密着しためかぶは、どちらもクリクリとした瞳。すっと通った鼻筋や微笑むような柔和な表情がそっくりで、まるで親子のようなカットだ。ファンからも「2人とも可愛い～」「顔似てる？」「同じ顔してます(笑)」「犬さんも笑ってますね」「和香ちゃんにそっくりなワンちゃん」といった声が寄せられている。



井上はトイプードルの「もんちゃん」と暮らしていたが、2020年2月に死去。23年に保護施設から当時5歳だった「めかぶ」を家族に招き入れている。



（よろず～ニュース編集部）