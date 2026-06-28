■最近3日間の雨量

7号、8号と相次いで接近した台風と、梅雨前線の影響で、各地で大雨となりました。25日（木）〜27日（土）の3日間の雨量は、関東南部〜九州で200ミリを超え、平年の6月1か月分の雨量を超えた所もありました。地盤が緩んでいて、少しの雨でも土砂災害が発生しやすいので注意が必要です。

■週間予報

梅雨前線は西〜東日本の南海上、やや離れた所に停滞するため、29日（月）は梅雨の晴れ間になる所が多いですが、週の半ばから再び、前線が北上し、活動が活発になる見込みです。

7月1日（水）から3日（金）にかけて、西日本を中心に雨脚が強まり、九州では警報級の大雨となるおそれがあります。

梅雨の発表がない北海道は、晴れるでしょう。ただ、上空の寒気の影響で天気が変わりやすく、午後は局地的な雷雨がありそうです。

沖縄は6月30日（火）頃から夏空が続く見込みで、まもなく梅雨明けの発表となるでしょう。

西日本や東日本はこの先も極端な暑さはなく、東京では平年を下回る日もありそうです。梅雨明けが期待される那覇は32度から33度と、真夏の厳しい暑さが続くでしょう。

また、日本のはるか南には熱帯低気圧が新たに2つ発生する予想です。今後、台風へと発達する可能性があり。今後の情報にご注意ください。