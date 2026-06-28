「黄金世代を擁しながら自滅」GS敗退で“史上最悪のW杯”の韓国、批判の矛先はホン・ミョンボ監督に 母国紙が憤慨「彼らの能力を十分に活用できていない」
ホン・ミョンボ率いる韓国は北中米ワールドカップの初戦でチェコ代表に逆転勝利を飾るものの、以降はメキシコと南アフリカに連敗。まさかの3位に終わった韓国だが、成績上位8チームに入れればラウンド32進出の可能性を残していた。
しかし、ことごとく3位を争っていた国が勝利を手にすると28日、DRコンゴがウズベキスタンに勝利したことで韓国は敗退が決定した。2大会連続でのグループステージ突破を目指し、チーム数も増えた今大会はチャンスだっただけにグループ敗退は受け入れがたい事実だろう。同国紙『ハンギョレ新聞』もこの事態に「ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表、グループ敗退…“黄金世代”を擁しながらも自滅で史上最悪のワールドカップに」と題した記事を掲載した。
「ホン・ミョンボ監督の核心な戦術であった3バックも物議を醸した。組織力よりも個人の能力に頼る構造だという批判が絶えなかった。ソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェなど“黄金世代”の選手たちが揃っているにもかかわらず、彼らの能力を十分に活用できていないという世論が沸き起こった」
結局のところ、そのタレントを生かしきれないまま予定よりも早く終戦となった。予選敗退に終わった2014年のブラジルW杯以来、3大会ぶりに韓国を率いた指揮官に関して「今大会で批判をものともせず再び代表チームの指揮を執ったが、結果は同じだった」と厳しい論調で批判した。