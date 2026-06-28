ホン・ミョンボ率いる韓国は北中米ワールドカップの初戦でチェコ代表に逆転勝利を飾るものの、以降はメキシコと南アフリカに連敗。まさかの3位に終わった韓国だが、成績上位8チームに入れればラウンド32進出の可能性を残していた。



しかし、ことごとく3位を争っていた国が勝利を手にすると28日、DRコンゴがウズベキスタンに勝利したことで韓国は敗退が決定した。2大会連続でのグループステージ突破を目指し、チーム数も増えた今大会はチャンスだっただけにグループ敗退は受け入れがたい事実だろう。同国紙『ハンギョレ新聞』もこの事態に「ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表、グループ敗退…“黄金世代”を擁しながらも自滅で史上最悪のワールドカップに」と題した記事を掲載した。





記事の中では、「振り返れば、最初の段階から躓いていた」としてホン・ミョンボ監督就任への公平性の議論で批判的な目を向けられていたことを指摘。さらに指揮官の戦術に関しても懐疑的にみられていたという。「ホン・ミョンボ監督の核心な戦術であった3バックも物議を醸した。組織力よりも個人の能力に頼る構造だという批判が絶えなかった。ソン・フンミン、イ・ガンイン、キム・ミンジェなど“黄金世代”の選手たちが揃っているにもかかわらず、彼らの能力を十分に活用できていないという世論が沸き起こった」結局のところ、そのタレントを生かしきれないまま予定よりも早く終戦となった。予選敗退に終わった2014年のブラジルW杯以来、3大会ぶりに韓国を率いた指揮官に関して「今大会で批判をものともせず再び代表チームの指揮を執ったが、結果は同じだった」と厳しい論調で批判した。