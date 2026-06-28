２０日に老衰のため９１歳で死去した歌手で俳優の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼し、美輪さんの舞台「黒蜴（くろとかげ）」で共演した俳優の中島歩が所属事務所を通じてコメントを発表した。

中島はモデル業を中心に行っていた２０１３年、美輪さんが主演・演出を務めた「黒蜥蜴（くろとかげ）」のオーディションで大役に抜てき。俳優業を本格的にスタートさせるきっかけとなった。１４年のＮＨＫ連続テレビ小説「花子とアン」では、仲間由紀恵演じる蓮子と中島演じる龍一の駆け落ちのシーンに、ナレーションを務めていた美輪さんが歌う「愛の讃歌」がＢＧＭとして流され、ドラマファンの間で名シーンとして語り継がれている。

中島は「最期まで魂のこもった言葉を残してくださったことに奮い立たされます。我々はその意思に応えて生活し、勇気を継いで表現しなければなりません」とコメント。「何もない僕を見つけてくださってありがとうございました。美輪さん、愛しています」と思いをつづっていた。